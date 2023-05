Wieso die Stadt Lindenberg eine Ablösesumme für Spielplätze festlegen soll

Wer Wohnraum schafft, muss ab einer bestimmten Größe einen Spielplatz bauen. SPD und ULLi möchten das nun in Lindenberg geregelt haben. Wieso das notwendig ist.

04.05.2023 | Stand: 05:18 Uhr

Wer im Freistaat ein Gebäude mit mehr als drei Wohnungen errichtet, ist dazu verpflichtet, für dessen Bewohner einen ausreichend großen Spielplatz anzulegen. So sieht es die Bayerische Bauordnung vor.

Die Stadt Lindenberg, in deren Rathaus pro Jahr rund 70 Bauanträge eingehen, hat diese Vorgabe in der Vergangenheit allerdings sehr stiefmütterlich behandelt. Zu errichtende Spielmöglichkeiten waren bei Wohnbauvorhaben in der Regel kein Thema. Auch nicht bei bei größeren.

In der Januar-Sitzung des Bauausschusses hatte allerdings Stefan Schwertfirm, der seit Dezember als Architekt das Bauamt verstärkt, auf diesen Passus im Gesetz aufmerksam gemacht.

SPD und ULLi stellen Antrag an die Stadt Lindenberg

Das Thema greifen nun die SPD und die Unabhängige Liste Lindenberg (ULLi) auf. Die gemeinsame Fraktion hat einen Antrag gestellt: Der Stadtrat soll in seiner Sitzung am 22. Mai die Ausarbeitung einer Spielplatzsatzung beschließen, in der auch die Möglichkeit der finanziellen Ablöse der Spielplatzpflicht geregelt ist. Der Antrag ging an den Bürgermeister sowie das komplette Gremium.

SPD und ULLi verweisen darauf, dass es in Lindenberg Grundstücke gebe, „bei denen es aufgrund von Lage und Nutzung nicht sinnvoll erscheint, dort oder in der Nähe einen Spielplatz zu errichten“. Bauherren sollen deshalb die Möglichkeit haben, sich von ihrer Pflicht freizukaufen. Die Höhe der Ablöse und weitere Details soll eine Satzung regeln.

Traunstein verlangt 15.000 Euro Ablöse für einen Spielplatz

Andere Kommunen haben eine solche bereits. In der Großen Kreisstadt Traunstein, die mit rund 21.000 Einwohnern nahezu doppelt so groß wie Lindenberg ist, beträgt die Ablöse zum Beispiel 15.000 Euro für einen Kinderspielplatz mit einer Fläche von 60 Quadratmetern. Plus 100 Euro für jeden weiteren Quadratmeter.

In ihrem Antrag weisen SPD und ULLi darauf hin, dass das Geld, das die Stadt durch solche Zahlungen einnimmt, zweckgebunden in städtische Spielplätze oder Jugendeinrichtungen investiert werden könnte. So sieht es auch die Bayerische Bauordnung vor.

Die Verwaltung soll laut dem Antrag eine Satzung ausarbeiten, in der neben der Ablöse auch die Lage, Größe, Ausstattung und der Unterhalt der Spielplätze geregelt sind. Das Thema soll dann der Stadtrat am 22. Mai diskutieren.