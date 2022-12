Spedition Max Müller in Opfenbach: 100 Jahre Geschichte, 100 Millionen Umsatz

Max Müller, Spedition und Logistik, ist 1922 gegründet worden. Das Unternehmen feiert seinen 100. Geburtstag und wächst stetig. Dafür gibt es Gründe.

21.12.2022 | Stand: 19:50 Uhr

Das Unternehmen wächst und wächst. In diesem Jahr wird die Max-Müller-Gruppe erstmals den Umsatz von 100 Millionen Euro überschreiten. Die Rekordzahl passt zum Jubiläum. Das Unternehmen besteht 100 Jahre. „Bei allem, was wir tun, denken wir generationsübergreifend“, nennt Walter Müller einen Grund für den Erfolg. Die Weichen für die Zukunft sind so bereits gestellt. Mit Stefanie Müller steht die vierte Generation des Familienunternehmens bereit.

