Auto schanzt über Kreisverkehr: Spektakulärer Unfall auf der B12

Bei einem Unfall auf der B12 nahe Lindau ist am Mittwochabend hoher Schaden entstanden. Ein 24-Jähriger konnte vor einem Kreisverkehr nicht mehr bremsen.

26.01.2023 | Stand: 12:56 Uhr

Spektakulärer Unfall bei Lindau: ein 24-jähriger Autofahrer konnte am Mittwochabend vor dem B12-Kreisverkehr am Schönbühl nicht mehr rechtzeitig bremsen und schanzte mit seinem Auto über den Kreisel. Vermutlich war er zu schnell unterwegs, so die Polizei.

Bei dem Unfall platzte ein Vorderreifen und landete auf der gegenüberliegenden Seite in der Leitplanke. Der junge Mann und seine 17-jährige Beifahrerin wurden zum Glück nicht verletzt, berichtet die Polizei weiter.

Glück im Unglück bei Unfall bei Lindau: keine Verletzten

Doch am Auto entstand offenbar Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,3 Promille.

