Spendenaktion: In Lindenberg gibt es zu wenige Sternsinger - schon wieder

Wie in den vergangenen Jahr sind Freiwillige für die Sternsinger in Lindenberg rar. Woran das liegt - und was das für die Aktion bedeutet.

20.12.2021 | Stand: 18:03 Uhr

Lindenberg Kaspar, Melchior und Balthasar sind rar in Lindenberg. Während in den zwei Gemeinden der Pfarreiengemeinschaft Pfänderrücken – Scheidegg und Scheffau – die Suche nach Sternsingern erfolgreich lief, wird in der Stadt noch dringend Unterstützung gesucht.

Zwölf bis 14 Gruppen sollten in Lindenberg eigentlich zwischen dem 2. und 5. Januar als Weisen aus dem Morgenland von Haus zu Haus gehen und Geld für Kinder in Not einsammeln. Derzeit sind jedoch nur fünf Gruppen komplett. „Die müssen die komplette Stadt abdecken“, sagt Gemeindereferent Roman Baur. Das aber ist mit nur halb so vielen Sternsingern wie gewünscht schier unmöglich.

Zu wenige Ministranten in Lindenberg

In den meisten Westallgäuer Gemeinden sind die Ministranten als Sternsinger unterwegs. Davon gibt es in Lindenberg etwa 15, von denen aber wiederum nicht alle bei der Sternsinger-Aktion mitmachen können. Baur vermutet, dass sich die Suche nach Freiwilligen auch wegen der Corona-Krise so schwierig gestaltet. Die Angst vor einer Virusinfektion unter den Familien „hängt mit dem Mangel sicher auch zusammen“, sagt der Gemeindereferent.

Dabei halte sich die Pfarrgemeinde strikt an das Hygienekonzept des Bistums Augsburg und des Dachverbands der Aktion, das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger’. Das Regelwerk sieht unter anderem vor, dass die Kinder nicht singen, Spenden mit Abstand und ohne Sternträger empfangen und den Segen nur an die Tür schreiben, wenn sie geschlossen ist.

Zudem betreten die Sternsinger die Häuser nicht. „Die Hygiene ist gewährleistet“, versichert Baur. Das Motto der Aktion lautet heuer „Gesund werden – gesund bleiben“.

Lesen Sie auch

Heiligabend: Teilweise 3G im Gottesdienst Weihnachten

Mitmachen dürfen Kinder und Jugendliche, Kriterien für die Aktion gibt es heuer nicht. Auch Erwachsene können die heiligen drei Könige begleiten.

Interessenten der Aktion melden sich bis zum 28. Dezember bei Roman Baur per Mail: roman.baur@bistum-augsburg.de

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".