Spezialeinheit des THW übt in Lindenberg für den Ernstfall

Der Ortsverband des THW in Lindenberg richtet eine mehrtägige Fortbildung für die Spezialeinheit aus. Welcher Gruppe sie angehört und welche Aufgabe sie hat.

11.05.2023 | Stand: 17:56 Uhr

Der Ortsverband Lindenberg des Technischen Hilfswerks (THW) richtet in dieser Woche an mehreren Tagen Übungen in der Stadt aus. Wie der Ortsbeauftragte Thomas Kaleja mitteilt, geht es dabei konkret um die Schnelle-Einsatz-Einheit-Wasser-Ausland (SEEWA). Insgesamt seien 50 Mitglieder aus der süddeutschen Gruppe eingeladen worden, um von Donnerstag bis Sonntag für den Ernstfall zu proben. „Wir freuen uns daher sehr, dass die diesjährige SEEWA-Süd-Übung bei uns im THW Lindenberg stattfindet“, sagt Kaleja.

