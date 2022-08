Kurios: Eltern wollen Rutsche für Spielplatz spenden - doch die Stadt Lindenberg lehnt ab

Anwohner wollen eine Rutsche für den Spielplatz an der Anton-Fehr-Straße kaufen, die Stadt lehnt ab. Bürgermeister Eric Ballerstedt erklärt, wieso das so ist.

04.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Spielplätze sind immer wieder mal Thema in Lindenberg. In der Bürgerversammlung brachte es Angelika Eller-Wiedemann über eine schriftliche Anfrage aufs Tapet. Dabei geht es um ein Gelände an der Anton-Fehr-Straße und um Eltern, die sich in ihrem Einsatz gebremst sehen. Sie wollten ein Spielgerät spenden, das die Stadt aber ablehnt.

Angelika Eller-Wiedemann wohnt mit ihrer Familie unweit des kleinen Spielplatzes. In der Bürgerversammlung wurde ihre schriftliche Anfrage auszugsweise vorgetragen. Ein gleichlautendes Schreiben hatten Anrainer laut Eller-Wiedemann bereits Anfang vergangenen Jahres an die Stadt geschickt.

Rutsche auf Spielplatz verschwand über Nach

Demnach befand sich auf dem Spielplatz seit den 1980er-Jahren als einziges Spielgerät eine Rutsche. Im Jahr 2020 verschwand sie „gleichsam über Nacht“, wie Eller-Wiedemann schreibt. Als Grund habe die Stadt damals die Lagerung von Baumaterial auf dem Gelände genannt. Das sei ein Vierteljahr später auch erfolgt, wieder ein Vierteljahr später sei das Gelände wieder frei gewesen. In der Folge baten die Spielplatzanrainer Bürgermeister, Bauamt, Mitglieder des Bauausschusses, Fraktionssprecher und Mitglieder der Arbeitsgruppe Spielplatzkonzept um eine Wiederbelebung des Spielplatzes. „Leider“, heißt es in dem Schreiben, „erhielten wir bis heute keine Reaktion.“

Lesen Sie auch: "Fast lachhaft": Sind Parkplätze in Lindenberg wichtiger als Spielflächen für Kinder?

Bilderstrecke

Bilder vom Stadt- und Kinderfest in Lindenberg 2022

1 von 14 2 von 14 3 von 14 4 von 14 5 von 14 6 von 14 7 von 14 8 von 14 9 von 14 10 von 14 11 von 14 12 von 14 13 von 14 14 von 14 Am Samstag fand das Stadt- und Kinderfest in Lindenberg mit Musik, Bewirtung, Flohmarkt und Bieranstich statt. Zahlreiche Besucher schlenderten bei Sonnenschein über die Plätze der Altstadt. Bild: Adi Ballerstedt Am Samstag fand das Stadt- und Kinderfest in Lindenberg mit Musik, Bewirtung, Flohmarkt und Bieranstich statt. Zahlreiche Besucher schlenderten bei Sonnenschein über die Plätze der Altstadt. Bild: Adi Ballerstedt 1 von 14 Stadtfest Lindenberg, Stadtplatz, Veranstaltung, Clown, Bieranstich, Flohmarkt, feiernde Menschen, Musik, Bild: Adi Ballerstedt Stadtfest Lindenberg, Stadtplatz, Veranstaltung, Clown, Bieranstich, Flohmarkt, feiernde Menschen, Musik, Bild: Adi Ballerstedt

Mittlerweile ist der vor zwei Jahren als Lagerplatz genutzte Teil des Spielplatzgrundstückes wieder begrünt und strapazierfähig. Deshalb hätten die Spielplatzanwohner im Frühsommer dem Bauamt den Vorschlag unterbreitet, sowohl den Kauf einer Rutsche zu finanzieren als auch die Kosten der jährlichen Sicherheitsüberprüfung zu übernehmen. Gerade die Pandemie habe gezeigt, wie wichtig alltagstaugliche Treffpunkte insbesondere für Eltern kleiner Kinder seien, scheibt Eller-Wiedemann in ihrer Anfrage. Der Spielplatz erfülle viele wichtige, zeitgemäße Vorstellungen.

Das sagt der Bürgermeister von Lindenberg dazu

Lesen Sie auch

Bürgermeister kündigt an: Lindenberg erhält nächsten Kreisverkehr auf der Alpenstraße B308 im Landkreis Lindau

In der Bürgerversammlung nannte Bürgermeister Eric Ballerstedt Gründe, weshalb die Stadt auf die Spende verzichtet. „Wir waren uns einig, dass keine neue Rutsche aufgestellt wird“, sagte der Rathauschef. Es geht nicht nur um den Kauf des Gerätes und die Kosten für die Überprüfung: „Eine Spende ändert nichts daran, dass wir die Arbeit haben.“

Ballerstedt verwies auch auf das Ziel des städtischen Spielplatzkonzeptes, weniger, dafür aber größere Anlagen zu unterhalten, auf denen für Kinder aller Altersgruppen etwas geboten sei. So ein großer Spielplatz sei am neuen Hallenbad geplant. Der sei „nicht allzu weit“ von dem Platz an der Anton-Fehr-Straße entfernt.

Lesen Sie auch: Bürger wollen Millionenprojekt auf dem Nadenberg in Lindenberg stoppen