Spitzenspiel in der Landesliga: Tabellenführer Weiler empfängt Verfolger

Nach zwei Heimniederlagen will das Team aus dem Westallgäu endlich zu Hause punkten. Warum das am Samstag nicht leicht werden dürfte.

31.03.2023 | Stand: 11:51 Uhr

Für Jürgen Kopfsguter ist es eine einfache Rechnung: „Wenn man in dieser Liga oben mitspielen will, muss man Friedrichshafen schlagen.“ Die Gelegenheit dazu hat seine Mannschaft an diesem Samstag: Spitzenreiter FV Rot-Weiß Weiler erwartet im Topspiel der Fußball-Landesliga den zwei Punkte schlechteren Tabellenvierten VfB Friedrichshafen (Anpfiff 15.30 Uhr auf Kunstrasen).

Was den Gegner aus Friedrichshafen stark macht

Die Häfler um Torjäger Sascha Hohmann (16 Saisontreffer) sind eine der spiel- und offensivstärksten Mannschaften der Liga. Allerdings haben sie zuletzt zweimal verloren – und in den letzten drei Partien satte 13 Gegentore kassiert. Sie stehen also unter Zugzwang, wenn es etwas mit dem sofortigen Wiederaufstieg werden soll. „Das erhöht die Brisanz“, sagt Kopfsguter.

Der FVW ist zwar wieder Erster, hat aber beide Heimspiele nach der Winterpause verloren. „Auch wir sind Dinge schuldig geblieben und haben genug Luft nach oben gelassen“, sagt Kopfsguter. Personell kann er erstmals seit langem wieder aus dem Vollen schöpfen: Samuel Riegger, Andreas Reichart und Michael Schmid kehren wieder in den Kader zurück. „Die Spieler wollen unbedingt dabei sein“, freut sich der Trainer. Angeschlagen ist allerdings Janne Heinrich.

Weiler hat zuletzt vor exakt sechs Jahren gegen Friedrichshafen gewonnen (auswärts 4:2).

Die geplante Spendenaktion für eine Zeltschule im Libanon, hinter der Jacqueline Flory aus Weiler steckt, wird auf ein Heimspiel im Stadion verschoben.

Beendet Heimenkirch die Negativ-Serie

TSV Eschach – TSV Heimenkirch (So., 15 Uhr). Zehnter gegen Zwölfter. Beide Teams trennen fünf Punkte. Überraschung: Eschach ist die beste Rückrundenmannschaft der Landesliga (fünf Siege in sechs Spielen). Der TSV Heimenkirch , der vergangene Woche den Trainer gewechsel hatte, wartet seit zehn Spielen auf einen Sieg. Das Team vom Rehwinkel hat auswärts noch nie ein Ligaspiel gegen Eschach gewonnen (Landes- und Bezirksliga) – das Hinspiel aber zuhause mit 2:0 (Tore: Tobias Schuwerk, Yilmaz Özcelik). Ein gutes Omen? (bes)