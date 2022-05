Sporthalle verraucht: Kurioser Vorfall löst Einsatz für Feuerwehr Lindenberg aus

Die Feuerwehr ist zur Turnhalle des TSZ Lindenberg gerufen worden. Die Ursache für den Alarm liegt einige Tage zurück - und hätte böse Folgen haben können.

05.05.2022 | Stand: 16:45 Uhr

Zu einem Einsatz in der Sporthalle des TSZ Lindenberg ist die Feuerwehr am Donnerstagvormittag gerufen worden. Mitarbeiter des Vereins waren auf Rauch aufmerksam geworden und alarmierten die Feuerwehr.

Feuerwehr Lindenberg mit Atemschutz im Einsatz

Die rückte mit fünf Fahrzeugen und mehreren Dutzend Helfern an. Unter Atemschutz drangen Einsatzkräfte in die Halle vor. Wie Kommandant Marcus Schneider schildert, war sie beim Eintreffen der Helfer „stark verraucht“.

Schnell fanden die Einsatzkräfte die Ursache: zwei Töpfe, die sich auf dem eingeschalteten Herd in der kleinen Küche neben der Halle befanden. Offenbar hatte sich Fett entzündet.

(Lesen Sie auch: 250 Jugendliche in Lindenberg bekommen Post von der Feuerwehr)

Offenes Feuer hat es aber nach Angaben der Feuerwehr nicht gegeben. Die Helfer brachten die Töpfe ins Freie und kühlten sie mit Wasser ab.

Lesen Sie auch

„Wollten den Schaden so gering wie möglich halten“ - Feuerwehr schildert Einsatz bei Brand in Scheidegg Drei Feuerwehren rücken zu Brand aus

Vermutlich hatte sich der Rauch über einen langen Zeitraum hinweg entwickelt. Die Halle war zuletzt am vergangenen Wochenende benutzt worden.

Vorsitzender des TSZ Lindenberg reagiert auf Feuerwehr-Einsatz

Zu einem größeren Schaden ist es nicht gekommen, auch, weil der Rauch rechtzeitig entdeckt wurde und die Feuerwehr im Inneren des Gebäudes kein Wasser einsetzten musste. „Ansonsten wäre der Hallenboden wohl beschädigt worden“, sagt Harald Geißler, Vorsitzender des TSZ Lindenberg, vor Ort. So leidet der Betrieb des Sport- und Musikvereins nicht.

(Lesen Sie auch: „Wollten den Schaden so gering wie möglich halten“ - Feuerwehr schildert Einsatz bei Brand in Scheidegg)

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".