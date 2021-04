Störung bei Telefon, Internet und Kabel-TV trifft Westallgäu

Störung im Glasfasernetz von Vodafone betrifft 5500 Kunden in Lindenberg und Umgebung. Wieso auch das Handynetz der Telekom zeitweise nicht funktioniert hat.

13.04.2021 | Stand: 16:42 Uhr

Keine WhatsApp, kein Facebook, keine E-Mails: Störungen im Internet- und Mobilfunknetz hat es am Dienstag (13. April) im Westallgäu gegeben.

Wie die Telekom auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, kam es bei einer ihrer Mobilfunkstationen zu Unterbrechungen: Wegen "dringender Revisionsarbeiten" bei der Stromversorgung an der Anlage in der Poststraße in Lindenberg, musste die Station zwischen 9 und 11.30 Uhr abgeschaltet werden. Störungsmeldungen im Bereich Festnetz gab es laut Telekom nicht.

Störung bei Vodafone betrifft Internet, Telefon und TV

Vodafone-Kunden waren dagegen längere Zeit komplett offline – also auch ohne Internetverbindung. „Vodafone hatte am Dienstag von 9.45 bis 11.30 Uhr lokale Einschränkungen in einem Teil seines Kabelglasfasernetzes im Bereich Lindenberg“, teilt eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

5500 Haushalte im Westallgäu von Störung bei Vodafone betroffen

Betroffen waren rund 5500 Haushalte in den Vorwahlgebieten 08381 (Lindenberg, Scheidegg, Heimenkirch), 08382 (Lindau), 08386 (Oberstaufen), 08387 (Weiler-Simmerberg) und 08389 (Sigmarszell, Weißensberg), die vorübergehend nicht das Kabel-TV empfangen, das Breitband-Internet nutzen und im Festnetz via Kabelglasfasernetz telefonieren konnten. Die Ursache war ein Defekt an der Stromversorgung einer lokalen Betriebsstelle.