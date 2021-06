Lindenberg schafft zwei neue Gruppen für Mädchen und Buben in St. Luzia. Dafür will sie Mittel von mehr als 1,6 Millionen Euro bereitstellen. Was geplant ist.

22.06.2021 | Stand: 18:04 Uhr

Die Stadt Lindenberg schafft Platz für zwei neue Gruppen in der Kinderkrippe St. Luzia. Dazu soll das Gebäude in der Lauenbühlstraße aufgestockt werden. Das hat der Stadtrat in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen. Bürgermeister Eric Ballerstedt gab den Beschluss jetzt in öffentlicher Sitzung bekannt.