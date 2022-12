Stadt Lindenberg trennt Spaziergänger und Langläufer

Künftig auf getrennten Wegen sollen Spaziergänger und Langläufer unterwegs sein. Damit will die Stadt Konflikte entschärfen. Was sonst noch geplant ist.

19.12.2022 | Stand: 11:59 Uhr

Die Stadt Lindenberg hat einen Winterwanderweg vom Parkplatz am Ratzenberg in Richtung Stadt ausgeschildert. Er wird im Winter präpariert werden und parallel zur Loipe verlaufen. Das soll dazu beitragen, Konflikte zwischen Langläufern und Wanderern zu vermeiden.

Gespräche mit Nachbargemeinde Scheidegg

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Ärger gegeben, weil Spaziergänger trotz eines entsprechenden Verbotes die Loipe nutzten, berichtet Gästeamtsleiterin Kathrin Felle auf Nachfrage. „Wir haben am Ratzenberg genug Platz, um einen Weg für Fußgänger zu machen“, sagt Felle. Sowohl der Fußweg als auch ein Betretungsverbot für Spaziergänger auf der Loipe sind mehrfach ausgeschildert. Grundsätzlich überlegt sich die Stadt, das Angebot an Winterwanderwegen auszubauen. Dazu gibt es auch Gespräche mit der Nachbargemeinde Scheidegg.

