Neues Hallenbad in Lindenberg: So viele Badegäste kamen im ersten Monat

Das neue Hallenbad in Lindenberg ist seit 1. Mai geöffnet. Wie viele Besucher bisher gekommen sind und wie die Bürger der Stadt einen Gratis-Eintritt erhalten.

01.06.2023 | Stand: 04:49 Uhr

In Lindenberg wird das neue Hallenbad von der Bevölkerung offenbar gut angenommen. Im ersten Monat nach der Eröffnung sind ziemlich genau 3800 Besucherinnen und Besucher gekommen. Das hat die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt.

„Damit liegen wir im Durchschnitt deutlich über den Besucherzahlen, die im alten Hallenbad gezählt wurden“, sagt Stadtkämmerin Birgitt Richter. Eine aussagekräftige Auswertung sei natürlich erst nach einem Jahr möglich, wenn auch die kalte Jahreszeit mit erfasst wird. Dennoch fällt das erste Fazit aus ihrer Sicht gut aus: „Insgesamt kann aber schon jetzt gesagt werden, dass unser Hallenbad sehr gut angenommen wird.“

Das Hallenbad in Lindenberg hat 14 Millionen Euro gekostet

Mehr als drei Jahre nach der Schließung der alten Einrichtung ist der 14 Millionen Euro teure Neubau am 1. Mai offiziell in Betrieb genommen worden. Der besucherstärkste Tag war laut Richter der 16. Mai (ein Dienstag) mit 236 Besuchern. Am wenigsten Gäste kamen am 27. Mai mit 52 Personen. Das überrascht nicht: Dieder Samstag war einer der ersten richtig sonnigen Frühsommertage und zugleich der erste Tag der Pfingstferien.

Das bislang am häufigsten verkaufte Ticket war laut Richter der Zwei-Stunden-Eintritt für Vollzahler mit 841 Stück. Dahinter folgt die Zwei-Stunden-Karte für Kinder und Jugendliche (527 Stück).

Bürger von Lindenberg bekommen einen Gratis-Eintritt

334 Personen haben sich eine Zehnerkarte gekauft – die höchstmögliche Stufe, da es keine Montags- oder Jahreskarte gibt. Davon gingen 182 mit Bonus an Lindenbergerinnen und Lindenberger – also mit einem zusätzlichen Gratiseintritt. Diese Option ist ausschließlich den Einwohnern der Stadt vorbehalten, der Kauf ist nur im Hallenbad direkt bei den Bademeistern möglich – gegen Nachweis.