Lindenberg sperrt Straße zum Waldsee-Parkplatz

Die Stadt Lindenberg kündigt neben dem Waldsee Bauarbeiten für diese und kommende Woche an. Das hat Auswirkungen auf die Zufahrt und den Parkplatz.

30.08.2023 | Stand: 06:23 Uhr

Konkret geht es um die Erneuerung des Asphalts auf der Austraße zwischen dem Eisstadion und dem Parkplatz am Badegewässer.

Am Donnerstag müssten Autofahrer in Lindenberg auf diesem Abschnitt unter Umständen kurze Wartezeiten in Kauf nehmen, erklärt Gudrun Neumann von der Kämmerei, die dort für den kommenden Montag eine Vollsperrung ankündigt.

Autos, die über die Nacht auf dem Waldsee-Parkplatz abgestellt werden, könnten dann erst wieder am Dienstag weggefahren werden. Fußgänger und Radfahrer können der Baustelle indes über den Gehweg ausweichen.