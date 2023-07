Das ist beim Stadt- und Kinderfest in Lindenberg geboten

Am 14. und 15. Juli rücken die Jüngsten wieder mehr in den Mittelpunkt. Was neu ist und warum die Veranstaltung sich zum ersten Mal auf zwei Tage erstreckt.

05.07.2023 | Stand: 05:31 Uhr

Einiges ist neu beim diesjährigen Stadt- und Kinderfest, das heuer seinen 40. „Geburtstag“ feiert. So wird erstmals an zwei Tagen gefeiert, außerdem sollen die Attraktionen und Angebote für die Jüngsten wieder mehr in den Mittelpunkt rücken, kündigt Tobias Kraus, Vorsitzender des Sportbeirates an. Das Gremium organisiert das Fest jedes Jahr.

Warum wird an zwei Tagen in Lindenberg gefeiert?

„Am Abend findet auf dem Stadtplatz das Standkonzert statt, da bietet sich das einfach an“, sagt Kraus. Außerdem bauen der TVL sowie der Tennisclub ihre Stände in der Weinstraße sowieso schon am Freitag auf. „Die letzten Jahre kam dann immer wieder der Gedanke: Jetzt sind wir fertig, jetzt könnten wir loslegen.“ Und das setzen sie in diesem Jahr um. So laden die Vereine ab 19 Uhr zum Feierabend-Hock mit Bier, Wein und andere Getränken ein. „Einfach ein bisschen etwas zum Antesten, richtig los geht es dann am Samstag.“

Was gibt es neues für Kinder beim Kinderfest 2023 in Lindenberg?

Bisher parkten in der Rathausstraße vor allem Fahrzeuge, der am Stadtfest Beteiligten. Dieses Jahr soll sie sich in eine Spielstraße für die Jüngsten verwandeln. So wird dort unter anderem eine große Hüpfburg des THW aufgebaut, außerdem gibt es ein Karussell, Fußballdart und vieles mehr. „Wir haben die Vereine aufgefordert, sich Angebote für die Kinder einfallen zu lassen.“ Auch das Bierkistenstapeln von der DAV-Ortsgruppe Lindenberg wird es wieder geben, außerdem Eisstockschießen und Streettennis. Um 14 Uhr zeigt der Nachwuchs von TVL, TSZ und der Tanzschule Geiger verschiedene Darbietungen auf der kleinen Bühne auf dem Stadtplatz.

Was ist rund um die Grundschule in Lindenberg geboten?

Vormittags findet im Pausenhof ein Flohmarkt von und für Kinder statt. Anschließend sorgen der AWO-Kinderhort, der Familienstützpunkt, der Elternbeirat sowie der Kinderschutzbund ab 13 Uhr für ein buntes Kinderprogramm. Außerdem zeigt das Volkstheater zwei Aufführungen in der Aula der Schule.

Wer ist alles am Stadt- und Kinderfest in Lindenberg beteiligt?

Rund 15 Vereine beteiligen sich mit Attraktionen oder Info-, Getränke- oder Essensständen am Stadt- und Kinderfest. Kraus betont, dass die Getränkepreise konstant bleiben und heuer nicht erhöht werden.

Was ist musikalisch beim Stadt- und Kinderfest 2023 in Lindenberg geboten?

Auf dem Stadtplatz spielen tagsüber die TSZ Musikanten und die Stadtkapelle. Abends unterhalten die Band Dirt Road vor dem Rathaus und der Alleinunterhalter Walt in der Weinstraße ab 19 Uhr.

Was passiert bei schlechtem Wetter?

Sind die Wetterprognosen für das Wochenende schlecht, wird das Stadt- und Kinderfest abgesagt. Einen Ersatztermin gibt es laut Kraus traditionell nicht. Am Donnerstag vor dem Stadt- und Kinderfest treffen sich die Verantwortlichen und treffen die Entscheidung, ob es stattfindet oder nicht. „Im Moment sieht es zum Glück ganz gut aus.“ Die aktuellen Wetteraussichten für das Allgäu finden Sie in unserer 7-Tage-Vorschau.

Wo findet am Samstag der Wochenmarkt in Lindenberg statt?

Wegen des Stadt- und Kinderfests findet der Lindenberger Wochenmarkt am Samstag, 15. Juli, von 7 bis 12.30 Uhr in der Bahnhofsstraße statt – der üblichen Ausweichstelle.

Wo gibt es Parkplätze beim Stadt- und Kinderfest in Lindenberg?

Zahlreiche kostenlose Parkplätze stehen den Besuchern am Stadt- und Kinderfest zur Verfügung: Umsonst geparkt werden kann auf dem Parkplatz Kiesgrube, in der städtischen Tiefgarage, auf dem Parkplatz des Schulzentrums, auf dem Gymnasiumsparkplatz sowie in der Austraße, auf dem Müller-Parkplatz, auf den Stellplätzen der Firma Rupp sowie im Brennterwinkel, auf dem Lidl-Parkplätzen sowie auf den Stellflächen am Hallenbad.

Welche Straßen sind beim Stadt- und Kinderfest Lindenberg gesperrt gesperrt?

Rund um das Stadt- und Kinderfest sind einige Straßen im Stadtzentrum gesperrt. Dazu gehören die Hauptstraße ab Firma Rupp bis Kreuzung Sedanstraße/Marktstraße, Brennterwinkel von der Bücherei bis Hirschstraße sowie die Rathaus-, Goethe- und Bahnhofstraße.

Das Programm beim Stadt- und Kinderfest 2023 in Lindenberg

Freitag, 14. Juli

19 Uhr: Standkonzert mit der Liebherr-Lindenberg-Big-Band

19 Uhr: Feierabend-Hock in der Weinstraße, es bewirten der FC Lindenberg und der Tennisclub Lindenberg

Samstag, 15. Juli