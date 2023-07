Stadtradeln im Landkreis Lindau: Ergebnis ist deutlich besser als im Vorjahr

Bei der Aktion haben die Teilnehmer möglichst viele Radkilometer gesammelt. Mehr als 1250 Bürger haben mitgemacht. Das Resultat kann sich sehen lassen.

14.07.2023 | Stand: 12:05 Uhr

1250 Bürger haben am Stadtradeln des Landkreises teilgenommen. In den drei Aktionswochen haben sie 286.233 Kilometer gesammelt.

Landkreis Lindau liegt in Deutschland auf Platz 198

Das sind mehr als doppelt so viele wie 2022, als 135.513 Kilometer erradelt wurden, berichtet Philipp Irber, zuständig für das Thema Radmobilität. Teilgenommen hatten 87 Teams.

Bisher beteiligen sich in Deutschland mehr als 2400 Kommunen am Stadtradeln. In der entsprechenden Rangliste liegt der Landkreis Lindau auf Platz 198, also im vorderen Bereich.

Der gesammelte Wert an Fahrrad-Kilometern entspricht einer Vermeidung von 46 Tonnen CO2 – vorausgesetzt die Teilnehmer hätten die Strecke ansonsten mit dem Auto zurückgelegt. Allerdings zählen beim Stadtradeln auch Touren in der Freizeit.

Die besten Radler und Teams werden bei der Prämierungsveranstaltung am 17. September am Alten Rathaus in Lindau-Reutin ausgezeichnet. Dann gibt es auch für alle Teilnehmer – unabhängig von der geradelten Distanz – die Chance, bei einer Tombola einen von circa 50 Hauptpreisen zu gewinnen.