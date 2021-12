Stadtrat: Weshalb Lindenberg das neue Gewerbegebiet auf Eis gelegt hat

Die Stadt Lindenberg möchte in Weihers ein neues Gewerbegebiet ansiedeln. Das Stadtrat hat das Thema aber vertagt. Wie der Bürgermeister die Lage einschätzt.

03.12.2021 | Stand: 12:06 Uhr

Kommt das Gewerbegebiet in Weihers oder nicht? Zumindest derzeit lässt sich diese Frage nicht beantworten. Das Thema liegt vorläufig auf Eis. Der Stadtrat hatte die Beratung und Beschlussfassung über einen Bebauungsplan in seiner November-Sitzung kurzfristig von der Tagesordnung genommen. Als Grund dafür nennt Bürgermeister Eric Ballerstedt die Entwicklung der Besitzverhältnisse in diesem Bereich. Demnach sei der frühere Hof kürzlich verkauft worden. Man müsse jetzt abwarten, was damit geschieht. Die Stadt habe darauf keinen Einfluss, sagt Ballerstedt.