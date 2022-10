Das Unternehmen will stärker in die Energieerzeugung einsteigen. Mittelfristig rechnet es mit einer Verdreifachung der Gaspreise und sucht Alternativen.

06.10.2022 | Stand: 17:56 Uhr

Die Stadtwerke wollen stärker in die Energieerzeugung einsteigen. Das kündigte Geschäftsführer Markus Mischke im Stadtrat an. Sinnvoll sei es „vor Ort so viel Energie zu produzieren, wie es geht“, sagte er. Sowohl Mischke als auch Bürgermeister Ballerstedt nutzten die Gelegenheit, um die Bürger zum Energiesparen aufzufordern. „Es geht ans Eingemachte“, sagte Ballerstedt.

