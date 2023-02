Starkbierfest Ellhofen: Politiker werden durchs Bockbier gezogen

Im „Kloster Weißtanne“ wird Anfang März ein kleines Jubiläum gefeiert. Wie die Themensuche läuft.

26.02.2023 | Stand: 17:52 Uhr

Wie immer gestaltet es sich äußerst schwierig, Alexander Hagspiel oder besser gesagt sein Alter Ego, Fastenprediger Bruder Jakob, aus der Reserve zu locken. Also ihm ein paar Namen oder Themen herauszukitzeln, die beim Ellhofer Starkbierfest am Samstag, 4. März, ab 19 Uhr im zum „Kloster Weißtanne“ umdekorierten Dorfgemeinschaftshaus so manchen Lokalpolitiker in die Bredouille bringen werden.

Fastenpredigt: "Habe den Anspruch, nicht nachzulassen"

Bevor er aber doch wenigstens ein bisschen nachgibt und einen, wenn auch nur kurzen, Blick in sein Manuskript erlaubt, schaut er lieber zurück. Immerhin geht das Starkbierspektakel der fünf Dorfvereine (TSV, Musikkapelle, Schützenverein, Liederkranz und Soldatenkameradschaft) heuer zum 15. Mal über die Bühne – die vergangenen zwei Jahre allerdings nur mittels einer Online-Fastenpredigt.

Er habe sich in den vergangenen Jahren durchaus verändert, gibt Bruder Jakob zu. Schärfer und spitzfindiger sei er bei seinen Predigten geworden. „Ich habe den Anspruch, nicht nachzulassen, sondern besser zu werden. Und dazu muss man sich bei jeder Predigt im Vergleich zum Vorjahr ein bisschen übertreffen“, sagt er. Manchmal sei es zudem durchaus nötig, einen „schärferen Ton“ als zuletzt anzuschlagen, „denn die Politiker kommen ja immer unbelehrbarer daher“, hat der Fastenprediger festgestellt.

Scharf wie er ist, führt er natürlich auch knallhart eine Bürgermeister-Anwesenheitsliste, bei deren Durchblättern er schon mal ins Grübeln kommt: „Hier hat Gestratz eindeutig Nachholbedarf. Altbürgermeister Johannes Buhmann hat sich nur ein einziges Mal blicken lassen. Und auch Lindenbergs Ex-Bürgermeister Johannes Zeh schlägt in diese Kerbe.“ Sehr gut weg kommt bei Bruder Jakob Landrat Elmar Stegmann: „Ein sehr treuer Klosterbesucher.“ Fürchten brauche sich im Übrigen keiner vor seinen Predigten: „Ich bin ja das ein oder andere Mal auch schon lobend in Erscheinung getreten.“

Es geht um Energie, aber auch lokale Themen

Über einen Mangel an Themen, Verfehlungen, Extravaganzen oder gar Skandälchen im Landkreis macht sich Bruder Jakob keine Gedanken: „Solange Gemeindepolitik stattfindet, finden wir unsere Themen.“ Mit „wir“ meint er seinen Kumpel Hubert Satzger („Wir haben eine tolle Kommunikation“), der mit ihm zusammen unter anderem Zeitungsartikel durchforstet und die Predigt zusammenstellt. „Pro Person investieren wir rund 100 Stunden, inklusive Proben, um das Programm zustandezubringen“, sagt jetzt die Privatperson Alexander Hagspiel, um aber sofort wieder in die Rolle des Bruder Jakob zu wechseln. Schließlich ist er ja noch ein paar Infos schuldig, um was es denn beim diesjährigen Derblecken geht: „Natürlich haben wir Energiethemen im Portfolio. Und dann natürlich noch die zwei ewigen Dauerbrenner Ortsdurchfahrt Ellhofen und Bahnhof Weiler. Aber ich sage auch: Kein Bürgermeister sollte sich allzu sicher fühlen.“ (sen)

Starkbierfest im Kloster Weißtanne mit den Programmpunkten Fastenpredigt, Verleihung des Ellhofer Sandsteins und Waschweiber-Gstanzl am Samstag, 4. März, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Ellhofen.