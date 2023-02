Starkbierprobe mit Fastenpredigt kehrt nach Ellhofen zurück

Vertreter der Ellhofer Vereine und der Post-Brauerei stimmen sich bei der Verkostung des Doppelmärzens auf das Fest am 4. März ein. Was Besucher wissen müssen.

10.02.2023 | Stand: 05:36 Uhr

Zwei Jahre lang musste Alexander Hagspiel alias Bruder Jakob seine Fastenpredigt zuletzt digital abhalten – und gewissermaßen war er froh darüber, dass diese Tradition nicht komplett der Pandemie zum Opfer fallen musste. Nun freut er sich aber darauf, sie wieder vor Publikum aufleben lassen zu können. „In einer vollen Halle und bei guter Stimmung ist das einfach etwas anderes“, sagt er und meint damit die „Starkbierprobe im Kloster Weißtanne zu Ellhofen“, die am Samstag, 4. März, das Dorfgemeinschaftshaus füllen soll.

Kommunale Politszene wird aufs Korn genommen

Veranstaltet wird das Spektakel kurz nach der Fasnachtszeit, und wie in der Vergangenheit spielt Hagspiels Derblecken der kommunalen Politszene die zentrale Rolle. Fünf Vereine sind im Boot: TSV, Soldatenkameradschaft, Liederkranz, Schützen- und Musikverein. Neben der Fastenpredigt werden auch die „Waschweiber“ das Dorfgeschehen aufs Korn nehmen, außerdem bekommt ein Einwohner für besonderes soziales Engagement den „Ellhofer Sandstein“ verliehen. Für Feststimmung werden daneben die Straußberg-Musikanten und die Kapelle „ Allgäu 2“ sorgen.

Im Mittelpunkt des Geschehens steht neben dem Programm auch das Bier, das dem Anlass seinen Namen gibt: das Doppelmärzen der Post-Brauerei Weiler, das mit einem Alkoholgehalt von 7,3 Prozent deutlich kräftiger ist als viele andere Biere. Vertreter der Vereine, der Brauerei und Bürgermeister Tobias Paintner haben sich im Post-Gasthof getroffen, um das Gebräu vorab zu kosten – bei der „traditionellen Degustation“, wie Hagspiel sagte, der in seine Rolle als Mönch schlüpfte und neben dem flüssigen auch einen verbalen Vorgeschmack auf seine Predigt gab. Dem bernsteinfarbenen Gebräu bescheinigte er einen „ausgezeichneten Geschmack“, was die „Starkbiergemeinde“ bestätigte.

So viel Alkoholgehalt hat das Doppelmärzen

Post-Geschäftsleiter Sebastian Zinth befand das Doppelmärzen als „ordentlich gelungen“ und gab Einblicke in den Herstellungsprozess: Das Doppelmärzen sei Anfang November gemaischt worden und dann acht Wochen bei null Grad gereift. Die Zutaten stammten allesamt aus der Region, der Hopfen komme aus Tettnang, das Malz aus der Gegend Oberschwaben und das Wasser aus der Siebersquelle in Weiler. „Die Stammwürze liegt bei 16,5 Prozent.“

Lesen Sie auch: Feuerwehr Ellhofen wartet seit 13 Jahren auf neues Gerätehaus

Insgesamt gebraut wurden laut Zinth 160 Hektoliter Doppelmärzen, was angesichts der Gesamtbiermenge von 18.000 Hektolitern, die die Post pro Jahr herstellt, als verschwindend gering erscheint. Trotzdem sei das Getränk nicht alleine für das Fest in Ellhofen bestimmt: „Es ist in ausgewählten Getränkefachmärkten und in der Gastronomie erhältlich“, sagte der Brauereichef über das kräftige, aber dennoch süffige Erzeugnis, das leichte Karamell- und Schokoladennoten enthält.

Bürgermeister Paintner: "Habe keine Angst davor"

Das Starkbierfest, bei dem etwa 240 Besucher dabei sein können, soll ausdrücklich „nicht bloß ein Besäufnis“ werden, wie TSV-Vorsitzender Hermann Schiele betonte. Den Vereinen sei ein gewisses Niveau wichtig, was beispielsweise mit der politischen Rede sowie der Verleihung des Sandsteins unterstrichen werde. Das hätten in der Vergangenheit auch die Gäste geschätzt, zu denen stets prominente Köpfe aus der Region zählten. Auch Tobias Paintner kennt das Spektakel, er wird es allerdings erstmals in seiner Funktion als Rathauschef erleben. Dass er zur Zielscheibe von Bruder Jakob werden dürfte, darauf stellt er sich ein. „Ich habe aber keine Angst davor, denn es geht dabei nie unter die Gürtellinie“, sagte er.