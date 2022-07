Der Gemeinderat Maierhöfen fasst den Aufstellungsbeschluss für ein neues Baugebiet. So geht es mit dem Projekt weiter.

09.07.2022 | Stand: 18:56 Uhr

Auch wenn die Zinsen und Baupreise steigen: Noch ist die Nachfrage nach Baugrundstücken im Westallgäu groß. Dem will die Gemeinde Maierhöfen nun begegnen und ein neues Baugebiet erschließen. Die gut ein Hektar große Fläche liegt am westlichen Ortsrand des Dorfs Maierhöfen und schließt dort an die Bebauung im Brunnenweg an. Den notwendigen Aufstellungsbeschluss für das neue Baugebiet hat jetzt der Gemeinderat einstimmig getroffen. Es ist der Startschuss für die nun folgende Planungsphase.

