G7-Gipfel sorgt für verstopfte Straßen im Westallgäu und in Vorarlberg

Fahrzeugkontrollen von Grenzpolizisten wegen des G7-Gipfels sorgen auf der Autobahn für Rückstau durch den Pfändertunnel und legen den Verkehr in Bregenz lahm.

18.06.2022 | Stand: 07:55 Uhr

Der G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Oberbayern hat Auswirkungen auf das Westallgäu und die Region: Seit Dienstag kontrolliert die Bundespolizei auf der Autobahn und am Bahnhof Reutin. Das fpgrte bereits zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Deutschland hat vorübergehend wieder Grenzkontrollen an seinen Binnengrenzen des Schengen-Raums eingerichtet. In Lindau werden Autos aus Österreich auf den Parkplatz Höhe Weißensberg geleitet. Die Autobahn ist dafür an dieser Stelle auf eine Spur verengt. (Lesen Sie auch: Blockabfertigung am Grenztunnel Füssen heute: Was ist das eigentlich?)

G7, Rückreiseverkehr und Blockabfertigung am Pfändertunnel: Straßen in Bregenz verstopft

Bereits in den ersten Tagen hatte dies Blockabfertigung am Pfändertunnel und lange Rückstaus bis nach Dornbirn zur Folge. Auch Bregenz war laut Österreichischem Rundfunk am frühen Abend verstopft, weil Verkehrsteilnehmer den Stau umfahren wollten. „Alle Autos werden auf Sicht kontrolliert“, sagt Bundespolizei-Sprecherin Caroline Schröder auf Nachfrage.

Bundespolizei hat "Protestler" und Gewalttäter im Visier

Wer unverdächtig wirke, werde einfach durchgewunken. „Es geht darum, mögliche Protestler zu kontrollieren“, sagt Schröder. Die Bundespolizei hoffe, auf diese Weise Gewalttäter herauszufiltern. Auch am Reutiner Bahnhof ist die Bundespolizei verstärkt unterwegs. Wie viele Beamte derzeit in Lindau im Einsatz sind, sagt Schröder „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht. Die Kontrollen würden sieben Tage die Woche Tag und Nacht durchgeführt und endeten erst am Wochenende vom 2. und 3. Juli, wenn der G7-Gipfel vorbei ist.