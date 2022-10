Stiefenhofen und Oberreute wollen ihr Mobilitätsangebot verbessern

Die beiden Gemeinden befassen sich bei einer Infoveranstaltung mit dem Thema. Sie haben dazu ein Vorbild aus der Nachbarschaft.

30.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Das Thema Mobilität beschäftigt die Gemeinden Oberreute und Stiefenhofen, die gemeinsam eine Verwaltungsgemeinschaft bilden. Um ein Konzept zu entwickeln, veranstalten sie am Montag, 7. November, ab 20 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Halle Stiefenhofen.

Schon in der Bürgerversammlung in Stiefenhofen war von einem Angebot nach dem Vorbild des Bürgermobils Argental die Rede. Altbürgermeister Anton Wolf machte sich bei der Versammlung für diese Idee stark mit dem Appell: „Macht mit!“ Inzwischen haben die Gemeinderatsmitglieder beider Kommunen in einer gemeinsamen Sitzung den Bedarf zur Verbesserung der Mobilität bestätigt. Sie beschlossen nach Auskunft des Stiefenhofener Bürgermeisters Christian Hauber die Verbesserung der Mobilität für bedürftige Bürgerinnen und Bürger.

So sollen die Bürger in Stiefenhofen informiert werden

Nun wollen die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft der Bevölkerung bei einer Informationsveranstaltung den Sachstand erläutern und sie einbinden. Johannes Buhmann und Margret Mader werden an diesem Abend über die Gründung des gemeinnützigen Vereins „BürgerMobilität Argental“ sowie das Konzept und den bisherigen Betrieb des Bürgermobils Argental, das seit zwei Jahren unterwegs ist, berichten. Der Prämisse folgend „ambulant vor stationär“ wurde damit in den Argentalgemeinden die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger verbessert.

