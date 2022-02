Stockenweiler Weiher: Wenn Bäume und Sträucher verschwinden, bringt das Bürger auf die Palme

Auch am Stockenweiler Weiher bei Hergensweiler gab es einen massiven Rückschnitt. Das Landratsamt erklärt, was es mit dem Auf-den-Stock-Setzen auf sich hat.

21.02.2022 | Stand: 05:25 Uhr

Nachdem der Kahlschlag am Regenrückhaltebecken im Ortsteil Rupolz für einigen Wirbel gesorgt hat, haben sich weitere Bürger gemeldet, mit dem Hinweis, dass am Naturschutzgebiet Stockenweiler Weiher noch viel drastischer ausgeholzt worden sei. Über den Damm des Weihers führt die Verbindungsstraße von Stockenweiler nach Volklings – und eben dort, an der südwestlichen Seite des Weihers, stehe so gut wie kein Baum und kein Strauch mehr. Zuvor sei dort dichtes Buschwerk gewesen. Angela Wolf aus dem Büro des Landrats erklärt im Interview, warum der Rückschnitt so massiv ausfiel.