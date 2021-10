Straße in Opfenbach droht abzurutschen: Gemeinde will Tobel mit 500 Lkw-Ladungen auffüllen

Eine Straße in den Opfenbacher Ortsteil Litzis droht abzurutschen. Seit ein paar Jahren gibt es kleinere Schäden. Warum die Gemeinde keine Alternative sieht.

Die Gemeindestraße von Opfenbach in Richtung Litzis droht, ähnlich wie die Straße in Richtung Heimen in der Vergangenheit, abzurutschen. Grund ist ein naher Tobel. Die Gemeinde will jedoch nicht erneut in ein teures, technisches Bauwerk mit einer Bohrpfahlwand investieren, sondern den Tobel auffüllen. Einem entsprechenden Bauantrag hat der Gemeinderat jetzt zugestimmt.

Nach Starkregen kam es in Opfenbach schon zu kleineren Rutschungen am Hang

Bereits seit einigen Jahren treten an der Straße immer wieder kleinere Rutschungen auf – insbesondere nach starken Regenfällen, informierte Bürgermeister Matthias Bentz. Provisorische Maßnahmen im Bankettbereich konnten das nicht aufhalten. Nun hat die Gemeinde den Bereich geologisch untersuchen lassen. Danach ist für den Bürgermeister klar: Will sie die Straße nicht mit einem Bauwerk schützen, kommt nur die Auffüllung des Tobels in Betracht. Der ist etwa 100 mal 30 Meter breit und bis zu zehn Meter tief. Das aufzufüllende Volumen liegt bei 9350 Kubikmetern. Das entspricht, je nach Größe, bis zu 500 Lkw-Ladungen.

Für den Bürgermeister ist die Auffüllung dennoch die „einzig praktikable Lösung“. Gespräche mit den Abteilungen Wasserwirtschaft und Naturschutz im Landratsamt Lindau haben bereits stattgefunden. Die Behörde hat signalisiert, der Auffüllung zuzustimmen. Endgültig entscheiden muss sie jetzt auf Grundlage der Zustimmung des Gemeinderates.

Schon in der Vergangenheit hatte Opfenbach mit Straßen in schwierigem Gelände zu kämpfen

Zwar befindet sich der Tobel auf einem Privatgrundstück. Da aber die Straßensicherung durch die Gemeinde im Vordergrund steht, tritt die Kommune als Bauherr auf. Sie ist deshalb bereits in Gesprächen, woher sie das Auffüllmaterial erhalten könnte.

Auf Nachfrage unserer Redaktion stellt der Bürgermeister klar, dass es keine langen Anfahrtswege und keinen unnötigen Aushub an anderer Stelle geben soll.

Die Gemeinde hat in der Vergangenheit bereits schlechte Erfahrungen mit Straßen gemacht, die in schwierigem Gelände verlaufen. So war die Verbindungsstraße nach Heimen 2014 saniert worden, nachdem sie abgerutscht war. Allerdings geriet sie danach erneut ins Rutschen und musste ein zweites Mal mit einem Millionenaufwand saniert werden. Diese Arbeiten wurden erst Ende 2020 abgeschlossen.

