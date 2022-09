Streetfood-Markt erstmals in Lindenberg: Was Besucher wissen mussen

In Lindenberg findet an diesem Wochenende erstmals ein Streetfood-Markt statt. Wir haben alle Infos zu Öffnungszeiten, Foodtrucks und Musik auf dem Stadtplatz.

24.09.2022 | Stand: 04:37 Uhr

Burger, Tacos und noch vieles mehr: In Lindenberg findet an diesem Wochenende erstmals ein Streetfood-Festival statt. Was die Besucher für das Angebot am Samstag und Sonntag (24./25. September) wissen müssen

Wo findet der Streetfood-Markt in Lindenberg statt?

Der Streetfood-Markt in Lindenberg findet auf dem Unteren Stadtplatz in Lindenberg statt.

Der Platz unterhalb des Rathauses wird sonst auch für Großveranstaltungen wie Huttag oder Käsefest genutzt.

Wie schauen die Öffnungzeiten aus?

Samstag, 24. September, von 11.30 Uhr bis 22 Uhr

Sonntag, 25. September, von 11.30 bis 19 Uhr

Wie viele Anbieter kommen nach Lindenberg?

18 Foodtrucks haben sich mit ihren rollenden Küchen angekündigt.

Kostet der Streetfood-Markt in Lindenberg Eintritt?

Nein, der Eintritt zum Streetfood-Markt in Lindenberg ist an allen Tagen frei.

Welche Musik gibt es beim Streetfood-Markt in Lindenberg?

Samstag, 24. September, ab 18 Uhr: DJ Matze Ihring, bekannt als Moderator von Radio 7

Sonntag, 25. Septemberg, ab 13 Uhr: Singer/Songwriter Martin „Mørt“ Baur aus Metzingen (Baden-Württemberg), Coversongs mit der Akustikgitarre

Wer veranstaltet den Streetfood-Markt in Lindenberg?

Der Streetfood Picknick Festival wird von BBQ & Genussevents aus Bad Schussenried (Oberschwaben) veranstaltet.

Wo findet 2022 im Westallgäu noch ein Streetfood-Festival statt?

Vom 20. bis 22. Oktober auf dem Pfarrplatz in Scheidegg anlässlich der Scheidegger Lichterwelten

