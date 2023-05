Strom für Waisenhaus im Libanon dank Spenden aus dem Allgäu

Bürgermeister Markus Reichart aus Heimenkirch berichtet vom Besuch der Partnergemeinde Ghazzé im Libanon und startet eine Hilfsaktion

04.05.2023 | Stand: 11:57 Uhr

Nach einem Besuch bei der libanesischen Partnergemeinde in Ghazzé hat Bürgermeister Markus Reichart dem Gemeinderat die Lage der Menschen dort geschildert. Er informierte zudem über eine Initiative, die einem Waisenhaus zugute kommen soll.

Kinder in Flüchtlingscamps müssen Geld für Zeltmiete verdienen

In den libanesischen Flüchtlingscamps gehen viele Kinder nicht mehr zur Schule, weil sie Geld verdienen müssen, seitdem die Vereinten Nationen nicht mehr für die Zeltunterkünfte bezahlen, erläuterte Reichart. Eine Großfamilie müsse 200 Dollar monatlich für ein Zelt an Miete bezahlen. Dabei liege das monatliche Durchschnittseinkommen im Libanon bei 40 bis 60 Dollar.

Feuerwehrfahrzeug geht in die Partnergemeinde im Libanon

Reichart hat sich im Libanon auch mit Christian Springer getroffen. Über dessen Organisation „Orienthelfer“ werde nun ein gebrauchtes Feuerwehrfahrzeug nach Ghazzé gebracht, die Gemeinde verfüge bisher nur über ein Feuerwehrauto aus den 1960er Jahren.

PV-Anlage soll Waisenhaus mit Strom versorgen

Außerdem besuchte der Heimenkircher Bürgermeister ein Waisenhaus 20 Kilometer entfernt von Ghazzé, in dem Kinder aus Palästina, Syrien sowie Halb- und Vollweisen aus dem Libanon leben. Weil dieses Heim nur für eine Stunde am Tag über Strom verfügt, hat Markus Reichart eine Initiative gestartet: Er will eine Fotovoltaikanlage für das Heim besorgen und im Herbst bei einer privaten Reise hinbringen. Auf einen ersten Spendenaufruf über Social Media sei sogleich eine Zusage über einen mittleren vierstelligen Betrag eingegangen, schilderte Reichart.

Blick in einen Schlafsaal des Waisenhauses Bild: Reichart

Diese Hilfsaktion kann nicht über das Bundesprogramm „Kommunales Know-how für Nahost“ laufen, weil die Einrichtung nicht in der Partnergemeinde liegt. Sie wird aber über die Gemeinde abgewickelt, Spender erhalten eine Quittung. (ins)

Wer die Spendenaktion unterstützen möchte, kann sich an die Gemeindeverwaltung wenden, Telefon (08381) 805-0 oder per E-Mail an rathaus@heimenkirch.de.

