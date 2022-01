Fast 1000 Haushalte im Argental ohne Strom - EGR findet Ursache

In Röthenbach, Grünenbach und Maierhöfen kam es zu einem Stromausfall. Der Verursacher ist inzwischen bekannt. Ihm droht Ärger.

Einen knapp 50 Minuten andauernden Stromausfall hat es am Montagnachmittag im Bereich der Elektrizitätsgenossenschaft Röthenbach (EGR) gegeben. Verursacher war ein Waldbesitzer, der nahe Schönau (Gemeinde Grünenbach) gegen 16.40 Uhr einen Baum fällte. Dieser traf eine Hauptleitung der EGR.

In der Folge waren etwa 900 Haushalte und Betriebe in Röthenbach, Grünenbach und Maierhöfen ohne Strom. Der restliche Versorgungsbereich der EGR mit Gestratz und Teilen von Maierhöfen war nicht betroffen. Bewährt hat sich aus Sicht des EGR-Geschäftsführers Peter Schießl bei dieser Störung die erst vor kurzem gebaute Ringleitung.

Ringleitung ermöglicht Stromversorgung in Gestratz

Sie hatte die EGR im Zusammenhang mit der Erschließung des interkommunalen Gewerbegebiets im Argental erstellt. So sei es möglich gewesen, die betroffenen Haushalte durch ein Umschalten der Versorgung über Gestratz wieder mit Strom zu versorgen. Die Arbeiten an der beschädigten Stromleitung dauerten am Dienstag an. (Lesen Sie auch: Wie das AÜW den Kunden stabile Strompreise sichert)

Kann ein Stromausfall ganz Europa lahmlegen? Das sagt unser Betreiber Allgäu Netz dazu

Sollte es aufgrund des Stromausfalls Schadensersatzansprüche geben, so sind diese nach Auskunft von Schießl an den Waldbesitzer zu richten. „Er hätte uns vor der Baumfällung Bescheid geben können. Dann hätten wir die Versorgung schon vorab umgeleitet und den Leitungsabschnitt vom Netz genommen“, sagt der Geschäftsführer.

