Für Stromkunden im Westallgäu gibt es eine gute Nachricht

Welche Rolle das Ende der Strompreisbremse spielt und wie viel die Bürger künftig für ihre Energieversorgung zahlen müssen.

27.11.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Am Freitag hat Bundesfinanzminister Christian Lindner in einem Interview angekündigt: Die Strompreisbremse gilt nur noch bis zum Jahresende. Einen Preisschock müssen die Betriebe und Haushalte im Westallgäu deshalb aber nicht befürchten. Denn: Die Stromanbieter in der Region senken ihre Preise zum 1. Januar – und liegen dann überall wieder unter der 40-Cent-Marke pro Kilowattstunde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.