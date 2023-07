Dutzende Boote im Bodensee in Seenot, mehrere kentern und sinken

Sturmtief Ronson hat im Bodensee großen Schaden angerichtet: Boote rissen sich los, mehrere sanken auf Grund. Nun kämpft die Polizei mit einem Ansturm.

13.07.2023 | Stand: 10:34 Uhr

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h und Wellen bis zu einer Höhe von 2 Metern ist Sturmtief Ronson in der Nacht von Dienstag, 11.7.2023, auf Mittwoch, 12.7.2023, über den Bodensee hinweggezogen. Dabei gerieten nach Angaben der Polizei Ravensburg "mehrere Dutzend Boote in Seenot".

Sturm Ronson richtet in Häfen am Bodensee hohen Schaden an

Die Sturmwarnleuchten des Deutschen Wetterdienstes hatten am Dienstag ab 21.08 Uhr vor starkem Wind gewarnt. Die Naturgewalt verursachte in den Häfen der Bodenseeanrainer Deutschland, Österreich und der Schweiz massive Sachschäden. Die Polizei konnte die Höhe der Schäden bis zum späten Mittwochnachmittag noch nicht endgültig beziffern.

Einige Boote hatten sich durch den Sturm von ihrer Verankerung losgerissen, andere sanken sogar auf Grund. Die Wasserschutzpolizeistationen Konstanz, Überlingen und Friedrichshafen mitsamt ihrer Posten, die dem Polizeipräsidium Ravensburg angehören, waren laut Mitteilung bis tief in die Nacht mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz.

Polizei spricht von Ansturm von Bootsbesitzern an Dienststellen

Einige Besitzer, deren Boote bei dem Unwetter beschädigt worden waren, machten an den Polizeidienststellen Meldung. Die Beamten sprechen von einem "hohen Aufkommen" an Geschädigten. "Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten mit Hochdruck an der Bewältigung des Ansturms und bitten um Verständnis und Geduld bei der Anzeigenaufnahme", so die Polizei.

Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei allerdings niemand. Sobald dem Polizeipräsidium Ravensburg eine konkrete Gesamthöhe der Schäden vorliegt, teilen die Beamten das mit.

Unwetter im Westallgäu: So fällt die Bilanz aus

Sturmtief Ronson ist anschließend auch über den Landkreis Lindau hinweggefegt. Gewitter mit Sturmböen hatten in der Nacht auf Mittwoch Feuerwehren auf Trab gehalten. Hier gab es zudem Stromausfälle.