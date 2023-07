Unwetter im Westallgäu: So fällt die Bilanz aus

Sturmtief Ronson im Landkreis Lindau: Gewitter mit Sturmböen hat in der Nacht auf Mittwoch Feuerwehren auf Trab gehalten. Wo es Stromausfälle gab.

12.07.2023 | Stand: 16:13 Uhr

Wetterbedingte Unfälle mit Verletzten sowie abgedeckte Häuser hat es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vielerorts in Süddeutschland gegeben – das Westallgäu ist „mit einem blauen Auge davongekommen“, wie Kreisbrandrat Wolfgang Endres am Morgen danach berichtet. Wie die Unwetterbilanz ausfällt.

