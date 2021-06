Summer School an der Realschule Lindenberg: So wird Schülern geholfen

In der Pandemie haben viele Schülerinnen und Schüler gelitten. Deshalb bietet die Lindenberger Realschule Förderunterricht und erstmals eine Summer School an.

27.06.2021 | Stand: 12:17 Uhr

Die Pandemie hat Spuren hinterlassen, gerade bei Kindern und Jugendlichen. „Die Schere geht auseinander, lerntechnisch und psychoemotional“, sagt Walter Zwinger, Rektor der Lindenberger Realschule. Die Schule reagiert mit zwei Angeboten: Bis zum Ende des Schuljahres bietet sie Schülern Förderunterricht an. Zudem gibt es erstmals eine Sommer School.

"Schüler haben in der Pandemie gelitten"

Allmählich kehrt an der Realschule wieder so etwas wie Normalität ein. Alle 763 Jugendlichen sind wieder zurück. „Wir hätten sie gerne früher gehabt“, räumt Zwinger ein. Denn die Schüler, berichtet der Rektor, haben in der Pandemie gelitten. Das betrifft nicht nur das Vermitteln von Wissen und Fähigkeiten, auch die sozialen Kontakte hätten den Schülerinnen und Schülern in den Zeiten des Distanzunterrichtes gefehlt. Für deren Lage nutzt Zwinger ein Bild. „Die Jugendlichen stehen vor einem Sandhaufen. Lehrer schaufeln jeden Tag mehr drauf. Mit seiner kleinen Schaufel will der Schüler etwas wegschaufeln. Dann wird der Haufen immer größer und am Ende steckt er den Kopf in den Sand.“ Gelitten haben nicht nur schwächere Schüler. Auch Jugendliche, die normalerweise eine 1 oder 2 anstreben, haben plötzlich schlechtere Noten oder zeigten Auffälligkeiten, schildert Zwinger.

Angebote in acht Fächern

Helfen wird die Schule erst einmal den Schülern mit schlechteren Zensuren. Sie hat die Eltern aller Jugendlichen angeschrieben, die eine 4 haben. Ihnen bietet die Schule Förderunterricht an. Er läuft nachmittags zwischen den Pfingst- und den Sommerferien. Jeder Fachbereich hat für jede Jahrgangsstufe zwei Themen ausgesucht, die vertieft werden sollen. Angebote gibt es in acht Fächern – von Deutsch, über Physik und Französisch bis hin zur Kunst.

Eineinhalb Stunden sind dafür jeden Tag vorgesehen. Die 6. Jahrgangsstufe wird beispielsweise in Mathematik das Rechnen mit Rationalen Zahlen üben. In Englisch werden die Jugendlichen sich mit Grammatik, Textverständnis und Vokabeltraining beschäftigen. Für Zwinger ist das freiwillige Angebot wichtig. „Die Schüler“, bleibt der Rektor bei seinem Bild mit dem Sandhaufen, „sollen das Gefühl haben, die Schaufel greift wieder“.

Ausgenommen vom Förderunterricht sind die Abschlussklassen. Sie waren die ganze Zeit vor Ort. Die Schule hat dafür ihre räumlichen Möglichkeiten genutzt. „Die Schülerinnen und Schüler gehen top vorbereitet in die Prüfungen“, sagt Zwinger.

„Mehr als Schule in der Schule“

Ganz neu ist die Summer School, die die Realschule erstmals in der ersten und der letzten Woche der Sommerferien abhält. Das Angebot richtet sich an alle Jugendlichen, die „mehr als nur Schule in der Schule“ erwarten. Den Jugendlichen soll wieder Spaß an der Arbeit vermittelt werden. Und die Kurse sollen Begeisterung für Wissenschaft wecken. Dazu bietet die Schule an zehn Tagen Diskussionsrunden, Experimente und Workshops an – alles möglichst praxisnah. „Schwerelose Physik – mit Elon Musk und Jeff Bezos ins All“ ist ein Beispiel, „Wie Menschen und Computer denken. Was hat Logik mit Zahlen zu tun“, ein anderes. Geleitet wird die Summer School von Uwe Maulhardt, früher Leiter der Blindow Schulen. Sie ist Teil des Programmes „Gemeinsam Brücken bauen“ des Freistaates.

Mit Tests ist es nicht getan

Anfang des nächsten Schuljahres will die Realschule dann schauen, „wo es klemmt“ und entsprechend reagieren, wie es der Rektor formuliert. Dabei geht es nicht nur um schulisches Wissen. Auch Motivation und Selbstvertrauen können in der Zeit des Distanzunterrichtes gelitten haben. Deshalb sei es mit Tests nicht getan. Zwinger: „Um die Lücken zu finden, brauche ich das Gespräch im Unterricht.“