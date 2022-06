SV Maierhöfen kann erstmals den Bezirkspokal holen

Am Donnerstag trifft die Mannschaft im Finale auf den TSV Tettnang. Die Euphorie ist gewaltig.

Einmal noch 90 Minuten, schlimmstenfalls mit Verlängerung auch 120: Der SV Maierhöfen-Grünenbach ist nur noch ein Spiel von einem historischen Erfolg entfernt. Der Bezirksligist kann zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte den Bezirkspokal holen.

Die Euphorie ist gewaltig. „Seit das Finale feststeht, schwätzt bei uns eigentlich niemand mehr über was anderes“, sagt Spielleiter Volker Meffert vor der Endspiel-Premiere am Donnerstag gegen den TSV Tettnang (17 Uhr in Schlachters). Ein weiterer Beweis dafür: Der 50-Sitzer, den den Verein gechartert hat, „war ruckzuck voll“. Überhaupt dürften einige hundert Zuschauer eine stattliche Kulisse bilden.

Eine der erfolgreichsten Saisons der Vereinsgeschichte

Für den SVM ist es jetzt schon eine der erfolgreichsten Saisons seiner 58-jährigen Historie. Das Team um Adrian Kuhn, Jonas Dopfer, Julian Reichard und Tobias Prinz kann nun die Krone aufsetzen. Trainer Alexander Odemer steht dafür mit Ausnahme von Leon Wagner (Auslandsaufenthalt) und Philipp Prinz (verletzt) der komplette Kader für Verfügung.

Allerdings wartet mit dem TSV Tettnang eine harte Nuss. Der Finalgegner spielt zwar eine Liga tiefer in der Kreisliga A, ist dort aber Meister geworden. Trainerfuchs Michael Steinmaßl hat hat einige Einzelkönner wie Marius Wiest, Dominik Delimar oder Tim Letsche. Und natürlich Jonas Huchler. Der 24-Jährige war früher eigentlich Torwart, hat in der Junioren-Bundesliga beim SSV Ulm 1846 und beim SC Freiburg gespielt und später beim TSV Berg in der Verbands- und Landesliga. Inzwischen spielt er aber im Sturm – und hat in dieser Saison satte 25 Tore erzielt.

