Deutsche Meisterschaft: Weiler verliert Finale gegen Werder Bremen

Die Herren 50 der SV Weiler sind Deutscher Vizemeister im Prellball. So gut war die eingespielte Mannschaft noch nie. Was zum ganz großen Wurf gefehlt hat.

09.05.2023 | Stand: 10:02 Uhr

Thomas Gretler, Michael Reichart und Mario Sinz spielen seit über 25 Jahren zusammen Prellball. Sie haben gemeinsam unzählige Bundesliga-Duelle bestritten und viele Deutsche Meisterschaften. So gut wie diesmal waren sie aber noch nie: Die Herren 50 der SV Weiler sind Deutscher Vizemeister im Prellball geworden.

Ein Erfolg, mit dem die Routiniers nicht gerechnet hatten. Sie gingen zwar als amtierender Süddeutscher Meister an den Start – doch vor allem die Mannschaften aus Norddeutschland sind traditionell deutlich stärker.

„Unser Ziel war eigentlich nur, die Gruppe zu überstehen und am zweiten Tag noch dabei zu sein. Das haben wir geschafft. Alles andere war Zugabe“, sagt Gretler.

Weiler ist in Süddeutschland eine Prellball-Hochburg

Ganz von ungefähr kommt dieser Erfolg freilich nicht. Weiler gehört in Süddeutschland zu den Prellball-Hochburgen. Das Rückschlagspiel, das aus dem Turnen heraus entstanden ist, wird dort seit Ende der 60er-Jahre gespielt.

Die 59. Deutsche Senioren-Meisterschaft fand in Markt Oldendorf statt, rund 580 Kilometer entfernt zwischen Kassel und Hannover gelegen. Die Westallgäuer, die als eines der wenigen Teams nur zu dritt antraten, gewannen dort ihr Auftaktspiel gegen den VfL Waiblingen locker (43:22), vergeigten dann gegen den Charlottenburger TSV allerdings in den letzten 20 Sekunden eine Führung und verloren das enge Duell knapp (35:36).

(Lesen Sie auch: Der Tischtennis-Pfarrer aus dem Westallgäu: Marko Iljic aus Oberreute spielt für die SV Weiler)

Allerdings schüttelte Weiler diese Niederlage schnell ab. Das 33:30 gegen den TV Kleefeld war von langen Ballwechseln geprägt, das 36:29 gegen den TV Berkenbaum letztlich nicht mehr als eine Pflichtaufgabe.

Somit waren Weiler, Charlottenburg und Kleefeld punktgleich (6:2) – doch weil sie das beste Satzverhältnis hatten, wurden die Westallgäuer sogar Gruppensieger. Sie zogen direkt ins Halbfinale ein und hatten ihr Ziel, einen Platz unter den besten Sechs, jetzt schon übererfüllt.

Im Halbfinale wartete erneut Charlottenburg, das in der Zwischenqualifikation mit 32:29 gegen die TSG Eisenberg aus der anderen Gruppe gewonnen hatte. Weiler revanchierte sich für die Vorrundenniederlage eindrucksvoll: Die Abwehr stand stabil, der Angriff zog sein Ding durch – am Ende stand es 36:30 für Weiler. Im Prellball ist das ein Kantersieg. Alles mit drei Bällen Vorsprung ist deutlich.

SV Weiler spielt im Finale gegen Werder Bremen

Somit standen Gretler, Reichart und Sinz tatsächlich das erste Mal im Finale um die Deutsche Meisterschaft. Dort wartete ein großer Name. Der SV Werder Bremen war die beste Mannschaft im Wettbewerb und hatte alle Spiele zumeist deutlich gewonnen. Und auch für Weiler war der 42.000-Mitglieder-Klub von der Weser eine Nummer zu groß: Die Außenseiter verloren das Finale klar mit 27:39.

(Lesen Sie auch: Tabellenführer FV Weiler schüttelt Verfolger in der Fußball-Landesliga ab)

„Als Dreier-Mannschaft lässt du über zwei Tage einfach Körner liegen“, sagt Gretler. Dabei war Weiler zumindest in der ersten Halbzeit auf Schlagdistanz. Dann allerdings wurde der Ball gewechselt. Denn im Prellball ist es so, dass jedes Team eine Halbzeit lang das Spielgerät stellen darf. Ein entscheidender Faktor: Weilers Ball war wesentlich langsamer, was der Dreier-Mannschaft in die Karten spielte. Bremens Ball hingegen war schneller und gewachst. „Wir haben nicht mehr den Druck draufgebracht“, schildert Gretler.