Tafelläden im Landkreis Lindau: Der Aufnahmestopp bleibt bestehen

Folgen von Krieg und Inflation: Im Mai 2022 hat der Caritasverband einen Aufnahmestopp für die beiden Läden verhängt. Wie sich die Lage seither entwickelt hat.

15.05.2023 | Stand: 09:42 Uhr

Etwa ein Jahr ist es nun her, dass der heimische Caritas-Kreisverband den Aufnahmestopp für die beiden Tafelläden in Lindau und Lindenberg erlassen hat. Wie berichtet, war der hohe Zulauf an Kunden infolge der starken Fluchtbewegung aus der Ukraine damals die Ursache, warum sich Geschäftsführer Harald Thomas für diesen Schritt entschied. Für die ehrenamtlichen Helfer war der große Andrang schlicht nicht mehr zu bewältigen. Hinzu kam im Juli noch eine Einkaufsbeschränkung, wonach jeder Inhaber eines Tafelausweises nur noch an einem bestimmten Tag in der Woche einkaufen darf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.