"Ich wurde mit Benzin übergossen" - Als Flüchtlingshelferin in Serbien erlebt Marina Bottke aus Weiler Unfassbares

10.12.2021 | Stand: 04:45 Uhr

Marina Bottke aus Weiler im Westallgäu hat miterlebt, wie ein ertrunkener Flüchtling aus der Drina, dem Grenzfluss zwischen Serbien und Bosnien, gezogen wurde. Sie hat miterlebt, wie entwürdigend und entmenschlichend mit Flüchtlingen an den Grenzen zur Europäischen Union umgegangen wird. Die 27-Jährige engagiert sich seit 2015 für Flüchtlinge in Deutschland und an den Grenzen zur EU. Mit allgaeuer-zeitung.de sprach Marina Bottke zum "Tag der Menschenrechte 2021" am 10. Dezember über das Erlebte in Serbien, ihr Engagement als Flüchtlingshelferin, was sie antreibt und was sich die 27-Jährige in Bezug auf die Menschenrechte in Zukunft wünscht.

Tag der Menschenrechte 2021: Marina Bottke aus Weiler (Westallgäu) engagiert sich für Flüchtlinge

Frau Bottke, was bedeuten für Sie Menschenrechte?

Marina Bottke: Menschenrechte sind die Grundlage unseres Zusammenlebens. Zumindest sollten sie das sein. Alle Menschen sollten dieselben Rechte besitzen, unabhängig von individuellen Zuschreibungen wie Nationalität, Hautfarbe, Geschlecht oder Sexualität.

Wie steht es Ihrer Meinung nach um die weltweiten Menschenrechte?

Bottke: Menschenrechte sind ein Selbstverständnis, das meiner Meinung nach vielerorts verraten wird. Gerade auch von Ländern wie Deutschland oder Institutionen wie der Europäischen Union, die sich das Hochhalten der Menschenrechte auf die Fahnen geschrieben haben und immer schnell mit dem Finger auf andere zeigen, wenn gegen Menschenrechte verstoßen wird. Aber sie sind nachweislich an gravierenden Menschenrechtsverletzungen beteiligt, etwa wenn es um Abschiebungen geht oder die Situation der Flüchtlinge in Griechenland und aktuell an der polnischen Grenze. Und leider werden Menschenrechten beziehungsweise deren Verletzungen nur bei punktuell herausragenden Ereignissen, wie dem Brand des Flüchtlingslagers Moria auf Lesbos in Griechenland, Aufmerksamkeit geschenkt. (Lesen Sie auch: Keine Mehrheit für die Aufnahme Geflüchteter aus Belarus)

Als Flüchtlingshelferin in Serbien erlebt Marina Bottke aus Weiler Unfassbares

Sie engagieren sich seit 2015 für Flüchtlinge. Wie kam es dazu?

Bottke: Ich bin während meines Studiums für Sonderpädagogik auf Lehramt 2015 in Würzburg zufällig in die Flüchtlingshilfe rein gerutscht. Ich wurde angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, für Flüchtlinge Deutschunterricht zu geben. So hat alles angefangen. Danach habe ich Freunde bei Behördengängen unterstützt, war bei Demos für mehr Rechte von Geflüchteten in Deutschland dabei und habe die Patenschaft von zwei äthiopischen Jungen in Würzburg übernommen. Je mehr ich über die Thematik wusste, desto weniger bin ich da wieder raus gekommen.

2019 haben Sie an Ihrer Uni auch die Gruppe "Würzburger Seebrücke" mitgegründet...

Bottke: Genau. Die "Würzburger Seebrücke" fordert sichere Fluchtwege, die Entkriminalisierung der Seenotrettung und eine menschenwürdige Aufnahme aller. Ein Jahr vorher bin ich auch der Würzburger Organisation "Mehr als 16a" beigetreten, die sich durch Vorträge, Aktionen oder Workshops der Entrechtung von geflüchteten Menschen entgegensetzt. Mit der Organisation „Border Violence Monitoring“ bin ich dann Ende November 2019 nach Serbien, um die Polizeigewalt gegen Flüchtlinge auf der Balkanroute zu dokumentieren. Dadurch kam ich zu „No Name Kitchen“, eine Gruppe, die Flüchtlingen in Serbien hilft. Seitdem arbeite ich bei "No Name Kitchen", mittlerweile zusätzlich zu meinem Psychologiestudium an der Fern-Uni Hagen. (Lesen Sie auch: Nach Flucht aus Syrien ins Allgäu: 18-Jährige verarbeitet ihre Erlebnisse in Romanen)

"Ich wurde mit Benzin übergossen": Drei Monate hilft Bottke Flüchtlingen in Serbien, am Ende steht sie vor Gericht

In Serbien wurden Sie sogar vor Gericht gestellt und mussten schließlich aus dem Land ausreisen.

Bottke: In Serbien war ich drei Monate. Wir halfen in der Nähe der Stadt Šid Flüchtlingen in einem "Squat", einem inoffiziellen Zeltlager um eine verlassene Fabrik. Dort kam es immer wieder zu Vorfällen mit serbischen Gruppen und der Polizei, die das Lager zerstörten. Bei einem Vorfall wurden wir verhaftet, obwohl keine Gewalt von uns ausging. Uns wurde vorgeworfen, wir hätten die Gruppe angegriffen, obwohl wir die Gewalt erfuhren. Ich wurde mit Benzin übergossen, mein Handy zerstört und eine Freundin ist mit einem Feuerwerkskörper beworfen worden. Wir kamen vor Gericht, ich wurde freigesprochen, musste das Land dann aber verlassen. Meine Freunde wurden zu einer Strafe von etwa 200 Euro verurteilt.

Drei Monate half Marina Bottke (links) Flüchtlingen in Serbien an der Grenze zur EU. Dabei kam es auch immer wieder zu Vorfällen mit der Polizei. Bild: privat

Warum kehrten Sie im August 2020 trotzdem wieder nach Serbien zurück?

Bottke: Ich erhielt die Nachricht, dass ein Freund beim Versuch, in die EU zu gelangen, in der Drina, dem Grenzfluss zwischen Serbien und Bosnien, ertrunken ist. Mit zwei Freundinnen habe ich mich auf die Suche nach ihm gemacht. Uns war klar, dass wir nicht auf die Behörden vor Ort zählen können. Schließlich konnten wir ihn nach sechs Tagen Suche auf einem Foto identifizieren. In der Zeit habe ich von fünf Ertrunkenen Bilder gesehen und auch, wie die Polizei einen Toten aus der Drina zog. Mindestens sieben Menschen sind innerhalb der sechs Tage in dem Fluss ertrunken. Diese Zahl ist so unfassbar. Und es wird von den Behörden alles so schlecht dokumentiert.

So ging die Allgäuerin mit dem Erlebten in Serbien um

Wie sind Sie mit dem Erlebten in Serbien umgegangen?

Bottke: Ich hatte wahnsinniges Glück, dass ich meine zwei Freundinnen dabei hatte. Wir haben uns gegenseitig gestärkt und unterstützt. Und ich hatte mich vorher schon tiefgreifend mit der Thematik beschäftigt, war mir also bewusst, was auf mich zukommt. Später habe ich mir aber trotzdem psychologische Unterstützung geholt. Denn das Erlebte ist nicht spurlos an mir vorübergegangen.

Die psychologische Hilfe haben Sie aber quasi selbst erst einmal erarbeiten müssen, oder?

Bottke: Das stimmt. In Serbien gab es zwar einen Psychologen, aber kaum psychosoziale Unterstützung. Das hat mir gefehlt. Deshalb habe ich angefangen, ein "Care Department" zu entwickeln, also eine Abteilung bei "No Name Kitchen" für die psychologische Betreuung der Freiwilligen und Mitarbeiter. Zwei Psychologen helfen dort mit. Einmal die Woche gibt es mit jedem Team Gruppensitzungen, wir bieten Einzelgespräche an, bereiten die Helfer darauf vor, was auf sie zukommt und fangen sie auf, wenn schlimme Sachen passieren. Über das "Care Department" habe ich mir selber letztlich auch Unterstützung nach den Ereignissen in Serbien geholt.

Marina Bottke aus Weiler gibt ihr Engagement für Flüchtlinge nicht auf: Das treibt sie an

War der Tod Ihres Freundes das schlimmste Erlebnis für Sie bislang bei der Flüchtlingshilfe?

Bottke: Das war zwar schlimm, aber fast noch schlimmer finde ich, als Zeugin dabei zu sein, wenn Menschen nicht als gleichwertige Menschen behandelt werden. Einmal war ich mit einem Geflüchteten, der eine Platzwunde hatte, in Serbien in einem Krankenhaus. Dort hieß es dann, dass sie keine Flüchtlinge behandeln. Bei solchen Situationen dabei zu sein und sich so hilflos zu fühlen, geht mir an die Substanz.

Die 27-Jährige Marina Bottke (Foto) arbeitet für die Gruppe „No Name Kitchen“, die Flüchtlingen in Serbien hilft. Unter anderem bietet die Gruppe einen Wäscheservice für Flüchtlinge an. Bild: privat

Aber es gibt auch schöne Erlebnisse, die Sie in Ihrer Arbeit antreiben...

Bottke: Freundschaften, Kontakte, Verbindungen mit Menschen zu knüpfen, das sind die schönen Erlebnisse meiner Arbeit. Aus meiner privilegierten Position heraus etwas für die Menschen beizutragen und zu verändern, gibt mir das Gefühl, ein kleines Mosaiksteinchen auf deren Weg in ein sicheres Leben zu sein, in dem sie irgendwann respektiert werden. Mega schön ist es dann, wenn ich von Menschen angerufen werde, die ich in Serbien kennengelernt habe, die mir erzählen, dass sie jetzt Dokumente in Frankreich erhalten haben. Das macht mich unglaublich glücklich. Und das zeigt mir, dass trotz aller Hindernisse, die diesen Menschen entgegengestellt werden, sie sich davon nicht aufhalten lassen, weil sie stark, entschlossen und mutig sind.

Das wünscht sich die Westallgäuerin in Zukunft für die Menschenrechte

Was wünschen Sie sich in Zukunft für die Menschenrechte?

Bottke: Ich wünsche mir sichere Fluchtwege, die die Menschen nicht in entwürdigende und gefährliche Situationen zwingen. Ich wünsche mir eine menschlichere Politik der Aufnahme und dass Organisationen wie die "Würzburger Seebrücke" ernster genommen werden. Ich wünsche mir weniger Bürokratie, um Flüchtlinge leichter aufnehmen zu können. Und ich wünsche mir weniger Lippenbekenntnisse der Politik. Jeder kann beim Thema Menschenrechte Verantwortung übernehmen, auch im Kleinen - vor allem aus privilegierten Positionen heraus. Man kann Organisationen unterstützen, ein rassismuskritisches Buch lesen oder mit dem geflüchteten Nachbarn reden. All das hilft, sich die vielen menschenentrechteten Geschehnisse auf der Welt bewusst zu machen. (Lesen Sie auch: Kempten will Flüchtlinge aus Moria aufnehmen - und darf nicht)

