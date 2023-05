Großer Wandertag im Westallgäu: Es gibt geführte Touren und ein Gewinnspiel

Die Premiumwege in Lindenberg, Weiler-Simmerberg, Scheidegg und Oberreute feiern einen Jahrestag. Auf Wanderer wartet deshalb ein besonderes Angebot.

11.05.2023 | Stand: 05:02 Uhr

Das Premiumwandern im Westallgäu feiert Geburtstag. Vor einem Jahr haben sieben Wander- und Spazierwege vom Deutschen Wanderinstitut das Zertifikat „Premium“ erhalten.

Einer in Lindenberg, jeweils zwei in Scheidegg, Weiler-Simmerberg und Oberreute. Zum Jahrestag am 14. Mai bieten die beteiligten Orte geführte Wanderungen an. In Zusammenarbeit mit der Allgäuer Zeitung gibt es auch ein Gewinnspiel.

Wandern im Westallgäu unter dem Motto "Aussichtsreich"

Unter dem Motto „Aussichtsreich“ bieten die zertifizierten Wege über 65 Kilometer mit insgesamt 19 Stunden Wanderzeit und 1300 Höhenmeter. Träger des Projekts ist der Verein „Westallgäu Tourismus“, zu dem sich die heimischen Gemeinden zusammengeschlossen haben.

Zum einjährigen Bestehen gibt es ein Wander-Gewinnspiel. Wer teilnehmen möchte, muss zwischen 14. Mai und 31. Juli in jedem Ort mindestens einen Premiumweg wandern und dafür Stempel sammeln. Die Stempelkarten gibt es in den Gästeämtern. Die Teilnahme ist kostenlos. Zu gewinnen gibt es Wellness-, Essens- und Übernachtungsgutscheine. Die geführten Wanderungen am Sonntag zählen zum Gewinnspiel dazu.

Geführte Wanderungen in Lindenberg, Scheidegg, Weiler und Oberreute

In Lindenberg startet die zweistündige Wanderung „Moor & Wurzeln“ (6,8 Kilometer, leicht) um 10 Uhr an der Promenade am Waldsee. Näheres bei der Tourist-Information, (08381) 92843-10.

Scheidegg bietet eine geführte Wanderung auf der grenzüberschreitenden Strecke „Berg & See“ an (16,5 Kilometer, schwer). Start ist um 9 Uhr am Kurhaus, Rückkehr gegen 16 Uhr. Näheres und Anmeldung im Gästeamt unter Telefon (08381) 8942233.

Das "Hochsträßwible" und der "Schmuggler-Peter" führen in Oberreute auf den Weg „Moos & Quelle“ (6,4 Kilometer, zwei Stunden Gehzeit, mittel). Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wanderparkplatz Hinterschweinhöf. Anmeldung erforderlich unter info@oberreute.de

Eine geführte kulinarische Wanderung auf dem Weg „Klamm & Mystik“ (15,6 Kilometer, schwer) bietet Weiler-Simmerberg an. Start ist um 9 Uhr am Kirchplatz in Weiler, Rückkehr gegen 15 Uhr. Anmeldung bis Freitag (12 Uhr) unter (08387) 39150.