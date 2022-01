In Lindenberg ist in der Oberen Hauptstraße nur Tempo 30 erlaubt. Die Stadt musste lange dafür kämpfen. Was die Anwohner sagen und welche Maßnahmen noch kommen.

05.01.2022 | Stand: 11:24 Uhr

Seit rund einem Jahr stehen die Schilder und der Verkehr fließt langsamer: Neun Jahre hat die Bürgerinitiative dafür gekämpft, dass auf der Oberen Hauptstraße Tempo 30 gilt. Nach etwas mehr als zwölf Monaten fragen wir nach, welches Fazit Anwohner, Geschäftsleute, Bürgerinitiative, Stadtverwaltung und Polizei ziehen.