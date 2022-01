Tempo 30: Was sich in Weiler-Simmerberg bald ändern könnte

Die Freien Wähler sehen Gefahrenpunkte auf den Straßen von Weiler. Welche Schritte die Gemeinde jetzt unternimmt und was das mit Haifischzähnen zu tun hat.

22.01.2022 | Stand: 20:05 Uhr

Die Querlinien an Kreuzungen innerhalb der Tempo-30-Zonen im Ort vermissen nicht nur die Freien Wähler in Weiler-Simmerberg. Auch mancher Autofahrer ist verunsichert, seit die Markierungen entfernt wurden. Das könnte sich bald ändern.

Denn auf Antrag der FW-Fraktion im Gemeinderat will die Marktgemeinde nun prüfen, wo sie mit den sogenannten Haifischzähnen wieder Markierungen aufbringen kann, die auf die Gefahr hinweisen.

Bereits vor einigen Jahren hat die Gemeinde Weiler-Simmerberg großflächige Tempo-30-Zonen eingerichtet. Im Regelfall fallen alle Nebenstraßen darunter. „Das war eine tolle Entscheidung. So gibt es keinen Flickenteppich“, lobt FW-Fraktionssprecher Dr. Bernd Ferber. Insbesondere dort, wo vermeintliche Durchgangsstraßen betroffen sind, gibt es aber auch Probleme. „Viele Leute wissen nicht, dass sie nicht einfach durchfahren dürfen“, sagt Ferber.

Grundsätzlich gilt "rechts vor links" bei Tempo 30

In Tempo-30-Zonen gilt nämlich grundsätzlich „rechts vor links“. Deshalb haben unterbrochene Linien auf den Straßen lange Zeit darauf hingewiesen, dass bei von rechts kommendem Verkehr anzuhalten ist.

Aus rechtlichen Gründen hat sie die Marktgemeinde vor etwa zwei Jahren jedoch entfernen lassen. Denn solche unterbrochenen Linien sieht die Straßenverkehrsordnung (StVO) innerhalb von Tempo-30-Zonen nicht vor.

Lesen Sie auch

Mehr Platz für Fußgänger Bauprojekt

Die Freien Wähler hat das nicht ruhen lassen. Und Ferber wurde auf das 2013 in Deutschland eingeführte Verkehrszeichen Nummer 342 aufmerksam. Dabei handelt es sich um auf der Straße aufgebrachte Dreiecke, die in Richtung des Autofahrers zeigen und ihm signalisieren sollen, dass er unter Umständen keine Vorfahrt hat. Aufgrund des Aussehens werden sie als Haifischzähne bezeichnet – und sind aus Sicht von Ferber die richtige Lösung für das Problem.

Bauamtsleiter: Polizei muss Stellungnahme abgeben

Bauamtsleiter Stephan Bauer hält sie jedoch nur an besonders kritischen Stellen, beispielsweise in der Fridolin-Holzer-Straße, für zulässig. Denn da sie als Verkehrszeichen gelten, seien sie gemäß StVO nur dort erlaubt, „wo sie zwingend erforderlich sind“. Vor jeder Entscheidung sei die Polizei zu hören, zitierte Bauer in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Gemeinderats zudem aus der StVO.

Auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen ist das Verkehrszeichen 342 zudem nicht zugelassen. Um die geht es in Weiler-Simmerberg in diesem Fall aber auch nicht. Denn die Tempo-30-Zonen betreffen nur Gemeindestraßen. An deren Einmündung auf die Staats- und Kreisstraßen gibt es Haltelinien, die dort auch zulässig sind.

Bürgermeister Tobias Paintner schlug vor, nun einen Ortstermin mit Polizei, Bauamt und den Fraktionsvorsitzenden abzuhalten, um abzuklären, wo bald Haifischzähne auf die Rechts-vor-Links-Regel hinweisen sollen. Das ist auch aus seiner Sicht vor allem in der Fridolin-Holzer-Straße der Fall.