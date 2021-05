Testmöglichkeiten in Lindenberg werden erweitert

Nach einem runden Tisch mit der Stadtverwaltung und Lindenberger Apotheken wird das Angebot bürgerfreundlich ergänzt. Wo und wann Abstriche genommen werden.

05.05.2021 | Stand: 11:57 Uhr

Die Corona-Lage bleibt erfreulich. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Dienstag auf 62,2 gesunken. Der Landkreis Lindau war damit der einzige Kreis im Bezirk Schwaben mit einem Wert unter 100 und lag auf Platz 23 aller Landkreise und Städte in ganz Deutschland.

Landkreis Lindau hat aktuell die niedrigste Inzidenz in Schwaben

Neben den Impfungen spielen im Kampf gegen die Pandemie vor allem Tests eine wichtige Rolle. Und auch hier wird das Angebot immer besser – unter anderem auch in Lindenberg. „Nach einem runden Tisch mit der Stadtverwaltung und den Lindenberger Apotheken wurde das Angebot bürgerfreundlich erweitert“, teilte Citymanager Sascha Schmid am Dienstag mit.

Lindenberger Reisebüro wird zum Testzentrum

Bislang hatte in der Innenstadt die Raphael-Apotheke Schnelltests angeboten – fast 50 Stück pro Stunde. Am Krankenhaus hatte das Rote Kreuz mehrmals pro Woche getestet. Zusätzlich bietet nun die Berg- und Stadtapotheke Tests im Reisebüro Barbara an – und auch vor dem Hagebaumarkt können Schnelltests durchgeführt werden.

Die Schnelltests sind für jeden Bürger kostenlos. Anschließend erhalten Getestete ein Zertifikat.

Lesen Sie auch

Ärzte, Apotheken, Testzentren Diese Stellen im Landkreis Lindau bieten Schnelltests an

Testmöglichkeiten in Lindenberg:

Raphael-Apotheke: Teststation in der Raphael-Apotheke (Hauptstraße 41), Telefon (0 83 81) 9 22 00, Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 18.30 Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr, Anmeldung im Internet unter www.testzentrum-lindenberg.de

Berg- und Stadtapotheke: Teststation im Reisebüro Barbara (Hauptstraße 44), Telefon (0 83 81) 94 00 87, Montag bis Freitag von 7 bis 9 Uhr und 17 bis 19 Uhr, Samstag von 9 bis 11 Uhr, Anmeldung im Internet unter www.bergapotestet.de

Teststation vor dem Hagebaumarkt: Angebot durch Partnerunternehmen des Baumarkts, Telefon (0 83 81) 80 10, Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr, Samstag von 9 bis 18 Uhr, Anmeldung vor Ort.