Testspiel am Mittwoch: Weiler freut sich auf den FC Bayern München

Kurz vor Beginn der neuen Landesliga-Saison erwartet der FV Weiler die Bundesliga-Junioren von Bayern München. So viele Zuschauer lässt der Verein ins Stadion.

03.08.2021 | Stand: 06:03 Uhr

Thomas Müller, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, David Alaba: Sie alle haben beim FC Bayern München den Nachwuchs durchlaufen und danach eine Weltkarriere hingelegt. Ob das dem einen oder anderen aus der aktuellen A-Jugend auch gelingt?

Die U19 des Rekordmeisters befindet sich derzeit in Oberstaufen im Trainingslager und absolviert am Mittwoch (4. August) ein Testspiel gegen die Landesliga-Elf des FV Rot-Weiß Weiler. „Das ist ein absolutes Highlight“, freut sich Vorsitzender David Fink auf das Kräftemessen mit den Bundesliga-Junioren. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Weil der Name „FC Bayern“ immer zieht, selbst wenn es sich „nur“ um den Nachwuchs handelt, und darüber hinaus auch noch freier Eintritt angesagt ist, rechnet der Verein mit einigen Zuschauern. Damit trotz der Corona-Vorgaben möglichst viele dabei sein können, wird der FVW zusätzliche Sitzplätze im Raiffeisenbank-Stadion schaffen. „Ich denke, wir werden insgesamt bis zu 400 Zuschauer reinlassen können“, sagt Fink. Denn erlaubt sind in einem Stadion derzeit 200 Stehplätze plus Sitzplätze, wenn

Weiler hat gegen Eintracht Frankfurt gut mitgehalten

Sportlich gesehen wird die Partie kurz vor Saisonbeginn „eine schöne Standortbestimmung“ (Fink) für die Mannschaft von Trainer Marco Mayer. Die hat erst kürzlich gegen die A-Jugend von Eintracht Frankfurt gezeigt, dass sie mit angehenden Profis durchaus mithalten kann – wenngleich es 1:2 stand, als die Partie wegen eines Gewitters frühzeitig abgebrochen werden musste.

Für die Rot-Weißen ist das Testspiel gegen die "Stars von morgen" zugleich die Generalprobe für die neue Landesliga-Saison, die am Samstag (7. August) mit dem Auswärtsspiel bei der TSG Balingen II startet.

Danny Galm ist Trainer beim FC Bayern

Bei den A-Junioren des FC Bayern, die 2001, 2002 und 2004 die Deutsche Meisterschaft gewonnen haben, steht mit Danny Galm ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Der 35-Jährige hat kürzlich seine Ausbildung zum Fußballlehrer abgeschlossen und wechselte vor der Saison aus Hoffenheim nach München. In seinem Kader steht unter anderem Paul Wanner aus Amtzell, der als großes Mittelfeldtalent gilt und dessen Vater Klaus in den 90er-Jahren für kurze Zeit in Weiler gespielt hat. Etliche Spieler, die noch für die A-Jugend spielberechtigt wären, kamen am Wochenende bei den Profis im Testspiel gegen Neapel und in der U23 in der Regionalliga zum Einsatz.

FV Weiler sammelt Spenden für Hochwasser-Geschädigte

Zum Rahmenprogramm am Mittwoch beim Gastspiel des FC Bayern gehören wieder Einlaufkinder und eine Trikotverlosung. Auch wird die Spendensammlung für die Hochwasser-Geschädigten im Berchtesgadener Land fortgesetzt.

