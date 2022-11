Theater "Alice im Wunderland" in Bregenz: Alles ganz schön gaga hier

Vor traumhafter Kulisse stolpert Alice am Bregenzer Kornmarkttheater in ein Wunderland voller absurder Geschichten. Das Ensemble bizarre Figuren zum Leben.

26.11.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Ein faszinierendes Bühnenbild aus Farben, Nebel, Lichtern und riesigen Zahnrädern hat das Vorarlberger Landestheater für sein Familienstück „Alice im Wunderland“ auf die Bühne gezaubert. So betörend wie die Kulisse ist die rasante Bregenzer Inszenierung des Stoffs, der auf dem 1865 erschienen gleichnamigen Kinderbuch des britischen Schriftstellers Lewis Caroll basiert. Ein unerschrockenes Mädchen taumelt atemlos durch die irrsten Geschichten. Was hat all das zu bedeuten?

