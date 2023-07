Theaterfestival Isny startet: Das ist geboten

Bis zum 5. August gibt es beim Theaterfestival in Isny ein vielfältiges Programm.

26.07.2023 | Stand: 12:58 Uhr

Das Theaterzelt steht bereits beim Burkwanger Baggersee: Viele freiwillige Helferinnen und Helfer sind seit Tagen am Werk, damit am Freitag, 28. Juli, das Theaterfestival Isny starten kann. Bereits ausverkauft ist der Eröffnungsabend mit dem Südtiroler Cross-over-Musiker Herbert Pixner und seiner Band, ebenso das Gastspiel von Helge Schneider am 2. August.

Bis zum 5. August wartet das Festival mit schräger, virtuoser und vielfältiger Bühnenkunst auf: von „Bastard-Pop“ der Gruppe Mola bis Frauen-Varieté mit den „Barbaren Babies“, von Kabarett mit „Ulan & Bator“ bis zu den Allgäuer Bands „Orange“ von Rainer von Vielen und der Raggae-Brass-Combo „Rootsman Fyah“.

Infos unter www.theaterfestival-isny.de.