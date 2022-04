Ein Mann mit Erfahrung: Die Polizei Lindenberg bekommt einen neuen Chef

Der neue Leiter der Polizei Lindenberg steht fest: Ein 58-Jähriger tritt seinen Dienst im Westallgäu am 1. Mai an. Er ist im Landkreis Lindau kein Unbekannter.

29.04.2022 | Stand: 04:58 Uhr

Die Polizei Lindenberg bekommt einen neuen Chef. Thomas Hüttinger wird zum 1. Mai die Leitung der Inspektion übernehmen, die für die Sicherheit im Westallgäu zuständig ist. Das hat Polizeisprecher Holger Stabik auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt.

Hüttinger ist 58 Jahre alt und wohnt im Landkreis Lindau. Aktuell ist er bei der Kripo in Lindau als stellvertretender Kommissariatsleiter tätig. Ursprünglich stammt er aus Nordrhein-Westfalen. Dort hat er auch seine Polizeikarriere gestartet.

1988 erfolgte der Wechsel nach Bayern. Zunächst war er in München im Einsatz, danach besuchte er die Hochschule und trat in den gehobenen Dienst ein.

Thomas Hüttinger war bei der Polizei in Immenstadt und Lindau

1997 kam Hüttinger ins Allgäu. Zwei Jahre lang war er zunächst in Immenstadt tätig, ehe es ihn nach Lindau verschlug. Von 1999 bis 2016 war er bei der dortigen „normalen“ Polizeiinspektion im Dienst, ehe er zur Kriminalpolizei wechselte. Nun geht es für den Kriminalhauptkommissar ins Westallgäu.

Der Wechsel nach Lindenberg bedeutet für Hüttinger nicht nur Verantwortung, sondern auch eine optische Veränderung: Während er bei der Kripo in ziviler Kleidung unterwegs war, muss er nun wieder in die Uniform schlüpfen. Im Laufe des Jahres wird er zudem zum Ersten Polizeihauptkommissar befördert.

Hüttinger tritt die Nachfolge von Christian Wucher an, der nach zehn Jahren als Lindenberger Polizeichef in den Ruhestand geht (Lesen Sie auch: Polizei Lindenberg: Der Chef hängt den Job an den Nagel)

Wolfgang Blischke wird Stellvertreter bei der Polizei Lindau

Auch Wuchers Stellvertreter Wolfgang Blischke hat Lindenberg verlassen. Er ist jetzt der neuer Vizechef der Polizei Lindau. Wer seine Nachfolge antritt, soll sich laut Stabik im Laufe des Sommers klären.

Die Polizei Lindenberg ist zuständig für 14 Gemeinden im oberen Landkreis mit rund 43.000 Einwohnern.

