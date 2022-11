THW erhält 1000 Euro

Das Geld stammt von einer gemeinsamen Aktion von Mode Bufler und der Spielbank Lindau.

19.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Helfervereinigung des THW Lindenberg hat 1000 Euro erhalten – das Ergebnis einer gemeinsamen Aktion des Modehauses Bufler in Lindenberg und der Spielbank Lindau bei der langen Einkaufsnacht. Das Geld will das THW für den Kauf von Feldbetten nutzen. „Da ist es etwas eng“, sagte Wolfgang Strahl, Vorstand des Helfervereins, bei der Übergabe des Geldes.

Bei der langen Einkaufsnacht hatte Mode Bufler ein Roulette angeboten. Dazu hatte die Spielbank eigens einen Spieltisch aufgebaut und vier Mitarbeiter mitgebracht. Wer wollte, konnte mitspielen und dabei einen der Preise im Gesamtwert von 1500 Euro gewinnen. „Wir machen es gerne, weil das Angebot in Lindenberg gut angenommen wird“, sagt Andreas Spescha, in der Spielbank zuständig für die Organisation von Events. 600 Euro sind bei der Aktion zusammengekommen. Den Betrag hat das Modehaus auf 1000 Euro aufgestockt.

THW will mit Spende Betten kaufen

„Das THW ist wichtig. Es hilft in Lindenberg und im ganzen Landkreis“, erklärte Karl Bufler, warum die Organisation die Mittel bekommt. Der Helferverein will damit Betten kaufen, die sich doppelstöckig nutzen lassen. „Es spart Platz“, sagt Strahl. Eine größere Zahl an Feldbetten hat das THW unlängst für den Aufbau einer Notunterkunft für aus der Ukraine geflüchtete Menschen in der Heimenkircher Sporthalle benötigt. Dabei habe es sich gezeigt, dass weitere Betten gut wären, sagt Strahl. Sie können zudem auch für die Jugendarbeit genutzt werden.