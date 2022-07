Ohne das THW-Lindenberg hätten 17.000 Polizisten beim G7-Gipfel kein warmes Essen gehabt

Beim G7-Gipfel in Garmisch-Partenkirchen regelte das THW Lindenberg für eine Verpflegungsstation die Stromversorgung. Zugführer spricht von „Materialschlacht“.

06.07.2022 | Stand: 18:32 Uhr

Nein, Joe Biden oder Olaf Scholz haben sie nicht gesehen. „Vielleicht sind sie mal im Helikopter über uns weg geflogen“, sagt Rico Hensel. Der Zugführer des Ortsverbandes Lindenberg des Technischen Hilfswerkes (THW) hat den Einsatz von 27 Helferinnen und Helfern aus dem Westallgäu rund um den G7-Gipfel auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen koordiniert. Und der hatte eine ganz besondere Bedeutung: Denn ohne das Lindenberger THW hätten 17.000 Polizistinnen und Polizisten keine warme Mahlzeit bekommen und keinen Kaffee.

THW war auch schon 2015 beim G7-Gipfel im Einsatz

Wie schon 2015, als der G7-Gipfel ebenfalls auf Schloss Elmau stattfand, übernahm das THW auch diesmal wieder die Stromversorgung für die Verpflegungsstation der Polizei. Dazu brachten die Lindenberger ein eigenes Dieselaggregat mit und nutzten zwei weitere Aggregate anderer Ortsverbände. Einsatzort war der Parkplatz der Alpspitzbahn bei Garmisch. Dort standen zwei große Verpflegungszelte, in denen sich eine Küche samt Kühlhäusern befand. Hier verpflegten die Helfer bis zu 3500 Personen gleichzeitig. Über den Tag waren es insgesamt 17.000 Mitarbeiter der Polizei, die hier rund um die Uhr eine Mahlzeit oder auch nur einen Kaffee zwischendurch erhielten.

Lesen Sie dazu auch: „Was wir hier üben, bringt was“ - Lindenberger THW-Helfer sprechen im Interview über ihre Arbeit

Obgleich die THWler 2015 schon Ähnliches leisteten, sei es „nicht grad Routine“ gewesen, sagt Rico Hensel. Aber: „Wir wussten in etwa, was auf uns zukommt“. Begonnen hat der Einsatz bereits am 6. Mai, also sieben Wochen vor dem eigentlichen G7-Gipfel. Zwei Wochenenden investierte das THW in den Aufbau, zu dem auch das Verlegen von Kabeln gehörte – zur Stromversorgung der Großküchengeräte. Denn deren Strombedarf war enorm.

Aktive ders THW aus Lindenberg haben die Stromversorgung für die Verpflegungsstation der Polizei rund um den Einsatz bei Schloss Elmau sichergestellt. Bild: Das THW aus Lindenberg hat die Stromversorgung für die Verpflegungsstation der Polizei rund um den Einsatz bei Schloss Elmau sichergestellt.

„Allein die Spülmaschine hatte eine Anschlussleistung von 75.000 Watt“, berichtet Hensel. Der Kaffeeautomat brachte es auf 63.000 Watt und die Konvektomaten zum Erhitzen des Essens auf 37.000 Watt. Zum Vergleich: Ein Elektroherd in einem Privathaushalt verfügt üblicherweise über eine Anschlussleistung von 4000 Watt. Das THW musste ein Vielfaches davon zur Verfügung stellen: Insgesamt eine Leistung von 800 Kilowatt, also 800.000 Watt.

Der Diesel wurde tählich mit einem Tankfahrzeug aufgefüllt

Lesen Sie auch

Gipfeltreffen in Elmau „Wir werden auf Augenhöhe wahrgenommen“ - THW Kempten sorgt für Sicherheit beim G7-Gipfel

„Es war eine Materialschlacht“, blickt Rico Hensel zurück. Und dabei kam es anfangs zu Überlastungen des mobilen Stromnetzes. „Dann mussten wir einzelne Verbraucher abhängen und das Aggregat wieder hochfahren“, erzählt Hensel. Täglich kam ein Tankfahrzeug, um den notwendigen Diesel anzuliefern. Alle 300 Betriebsstunden war zudem ein Ölwechsel angesagt.

Aber auch jenseits der Stromversorgung war das THW gefragt. Mal galt es, Markierungen aufzubringen, mal, bei einem verstopften Abfluss in der Küche zu helfen.

In den ersten drei Wochen war das Lindenberger THW mit jeweils vier Helferinnen und Helfern vor Ort, in den letzten vier Wochen dann durchgängig mit acht. Denn in dieser Phase waren die meisten Polizeikräfte zu versorgen. Jeweils eine Woche lang haben die THWler ihren Dienst geleistet, dann wechstelten sie im Regelfall. Die Arbeitgeber haben die Aktiven des THW dafür freigestellt. In solchen Fällen erfolgt eine normale Lohnfortzahlung. Der Arbeitgeber erhält jedoch vom THW eine Entschädigungszahlung. „Urlaub muss niemand nehmen“, erklärt Hensel.

THW-Aktiven schliefen in Ferienwohnungen

Während ihrer Einsatzwoche schliefen die THW-Aktiven in Ferienwohnungen. „Das aber im Umkreis von bis zu 25 Kilometern von Garmisch“, berichtet Hensel. Auf ihrer Fahrt zur Unterkunft sahen sie dabei auch die vielen Polizeikräfte, die in der Region dort tätig waren: „So viel Polizei sieht man sonst nirgendwo.“ Doch auch hier konnten Hensel und die anderen THW-Aktiven keinen Blick auf einen der Gipfelteilnehmer erhaschen.

Seit wenigen Tagen ist nun der Abbau abgeschlossen und alle Lindenberger THWler wieder zuhause. „Heil froh“ sei er, dass alles geklappt hat, sagt Hensel abschließend. Eine große Herausforderung sei der Einsatz gewesen. Und er gibt zu: „Das hat gestresst.“ Wie viele Stunden Einsatz insgesamt zusammen gekommen sind, hat das THW noch nicht ausgewertet. Weit über 5000 seien es in jedem Fall gewesen, sagt Hensel.