THW rückt zur A96 aus, Bäume stürzen um - die Tagesbilanz vom Westallgäuer Winter

Im Landkreis Lindau kommt es zu Dutzenden Winter-Einsätzen. Ein Unfall mit vier Lastwagen sorgt für Chaos auf der A96. Bei Wangen muss das THW ausrücken.

Schnee, Eis und chaotischer Straßenverkehr halten Einsatzkräfte im Westallgäu und der Umgebung seit Mittwoch auf Trab. Viele Lastwagen kamen zuletzt nicht mehr vom Fleck, weil Reifen durchdrehten. Die Polizei hatte zudem besonders in der Nacht zum Donnerstag mit vielen Unfällen zu tun. Eine Karambolage mit vier Lastwagen bei Weißensberg aber stach besonders heraus.

Denn diese sorgte bis Donnerstagmittag für Chaos auf der A96. Ein Mann hatte gegen 5.20 Uhr in Richtung Lindau mit seinem Gespann eine Kettenreaktion ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, wollte er auf die linke Spur wechseln, auf der jedoch bereits ein anderer Lastwagen fuhr. Dessen Fahrer wich daraufhin nach links aus, das Gespann rollte aufs Bankett und prallte gegen eine Leitplanke. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass es wieder nach rechts schleuderte und mit einem weiteren Lastwagen kollidierte.

400 Liter Diesel laufen auf A96 aus

Der Fahrer eines vierten Lastzugs bremste wegen des Unfalls vor ihm stark ab. Sein Wagen knickte ein und prallte ebenfalls in eine Leitplanke. Bei einem der Lastwagen riss infolge des Unfalls der Tank auf. Das bereitete den Einsatzkräften Probleme: Denn das Leck setzte etwa 400 Liter Diesel frei, der auf die Straße und von dort in ein Regenrückhaltebecken floss. Die Feuerwehren Weißensberg und Lindau banden den Kraftstoff ab.

Wegen einer Unterkühlung brachte der Rettungsdienst den Fahrer des ersten Lastwagens – also laut Polizei den Unfallverursacher – ins Krankenhaus. Die Feuerwehren waren mit rund 40 Helferinnen und Helfern im Einsatz.

Zwischen Wangen und Neuravensburg gibt es Tee und Decken

Die Fahrtrichtung Lindau auf der A96 war zeitweise komplett gesperrt. Das führte zu einem 20 Kilometer langen Stau, der sich bis nach Wangen zog. Das Technische Hilfswerk und das Rote Kreuz verteilten zwischen Neuravensburg und Wangen Tee und Decken an die frierenden Autofahrer.

Schnee und Kälte bereiteten aber weiterhin Probleme: Am Vormittag stürzten im Staubereich Bäume auf die Fahrbahn, Lastwagen blieben im stockenden Verkehr im Schnee hängen. Die Situation auf der Autobahn „war schon eine Hausnummer“, sagte eine Ravensburger Polizeisprecherin unserer Redaktion. Erst gegen 14 Uhr floss der Verkehr wieder.

Ein Großteil der Feuerwehren im Landkreis Lindau war Mittwochnacht und am Donnerstagvormittag wegen des Wetters ausgerückt. Kreisbrandrat Wolfgang Endres bezeichnete das aber angesichts der Schneefälle als „ganz normal“. Er schätzt, dass etwa 14 Feuerwehren zu Einsätzen in der Region gerufen wurden. Endres: „Damit mussten wir rechnen.“ Die Wetterberichte hatten die Schneefälle und deren Dauer relativ präzise vorhergesagt.

Bäume stürzen im Minutentakt auf die Straße

Die Feuerwehren rückten in erster Linie aus, um umgestürzte Bäume und Äste von der Straße zu räumen, die „nahezu im Minutentakt“ umflogen, berichtet die Polizei. In Ebratshofen etwa stürzten gleich vier große Fichten auf die Straße.

Schwerpunkt der Einsätze lag Endres zufolge in und um das Gebiet der Gemeinden Sigmarszell, Hergensweiler und Weißensberg. Auch in Weiler sei die Feuerwehr mehrmals ausgerückt. Auf dem Pfänderrücken mit Scheidegg und Lindenberg, aber auch in Richtung Maierhöfen, gab es dagegen weniger Alarmierungen, ist der Eindruck des Kreisbrandrats. Er lobt die Unterstützung der Bevölkerung. Bürger hatten beispielsweise Hydranten von Schnee und Eis befreit.

Kein Durchkommen für Räumdienst bei Scheidegg

Im Westallgäuer Verkehr bereitete der Schnee vor allem am Mittwochabend und in der Nacht Probleme. Besonders ins Stocken geraten ist der Verkehr im Rohrach. Von dort waren Autofahrer aus Richtung Lindau teils 90 Minuten ins Westallgäu unterwegs. Zeitweise gab es in der Gretenmühle bei Scheidegg wegen Schneebruchs auch für den Räumdienst kein Durchkommen.

Größtenteils kamen Lastwagen nicht durch den Schnee oder rutschten von der Straße. Beispielsweise standen auf der B32 zwischen Wigratzbad und Opfenbach mehrere Gespanne quer auf der Fahrbahn. Trotz Schneepflugs zur Unterstützung dauerte es mitunter mehrere Stunden, bis die Lastwagen wieder rollten.

Im unteren Landkreis kam es auf der A96, der B31 und auf den umliegenden Kreisstraßen zu mehreren Unfällen.

