Tierquälerei in Lindenberg: Peta setzt Belohnung aus

Tierquäler haben Wassertröge auf einer Kuhweide unter Strom gesetzt. Die Tierschutz-Organisation Peta bietet nun eine Belohnung für jegliche Hinweise.

13.10.2022 | Stand: 06:07 Uhr

„Es ist erschreckend, dass sich Menschen immer wieder neue Methoden ausdenken, um Tiere zu misshandeln“, sagt Lisa Kainz, Fachreferentin für Tiere in der Ernährungsindustrie bei Peta (People for Ethical Treatment of Animals, auf Deutsch: Menschen für den ethischen Umgang mit Tieren). Die Tierrechtsorganisation hat sich nach den Fällen von Tierquälerei in Lindenberg eingeschaltet und eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die den Täter überführen.

Dieser hatte zwischen dem 26. September und dem 6. Oktober mehrfach Wassertröge auf einer Kuhweide unter Strom gesetzt, damit die Tiere beim Trinken einen elektrischen Schlag versetzt bekommen. Nach Angaben der Polizei wurde keines der Rinder ernsthaft verletzt. Bisher gebe es noch keine Anhaltspunkte auf den Täter, sagte die Polizei am Mittwochnachmittag auf Nachfrage unserer Redaktion. Sie bittet weiterhin um Hinweise unter Nummer (08381) 92010.

Tierquälerei in Lindenberg kein Einzelfall

Bei den Taten in Lindenberg handelt es sich indes nach Angaben von Tierschützerin Lisa Kainz keineswegs um Einzelfälle. Ihre Organisation verzeichne fast wöchentlich Fälle, bei denen Tiere in verschiedener Weise misshandelt werden. Peta fordert deshalb härtere Strafen, mit denen schließlich eine abschreckende Wirkung erzielt werde. Kainz ist überzeugt: „Wer Tiere aus Spaß quält, der schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten gegenüber Menschen zurück.“

Peta macht indes darauf aufmerksam, dass Misshandlungen wie in Lindenberg „kein Kavaliersdelikt“ seien. Solche Taten fielen unter Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes und könnten mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Neben der Polizei nimmt inzwischen auch die Tierschutz-Organisation Hinweise entgegen – telefonisch unter (0711) 8605910 oder per E-Mail an info@peta.de

