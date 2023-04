Diese Allgäuer unterhalten auf TikTok 1,1 Millionen Menschen

Nick Jann und Eric Erdle gehören mit ihrem Kanal „Bruder1und2“ zu den bekanntesten Stars der Plattform. Wie haben sie das geschafft?

17.04.2023 | Stand: 18:17 Uhr

Die beiden Leutkircher Nick Jann und Eric Erdle gehören mit ihrem Kanal „Bruder1und2“ zu den bekanntesten TikTok–Stars in Deutschland. Ein Gespräch darüber, wie sie es dorthin geschafft haben, über die Schattenseiten des Erfolgs und warum sie gerne im Allgäu leben.

1,1 Millionen Menschen folgen Nick und Eric auf der Videoplattform TikTok. Viele ihrer Videos — insgesamt sind es um die 1200 — haben Aufrufe im siebenstelligen Bereich, ihr erfolgreichstes sogar 6,5 Millionen. „Am Anfang haben wir noch in Fußballstadien gemessen, aber irgendwann ist das ja absurd — so viele Menschen kann man sich gar nicht mehr vorstellen“, sagt Eric, der auf Social–Media besser unter dem Namen „Don“ bekannt ist.

TikTok-Stars Bruder1und2 aus Leutkirch: Mit trockenem Humor den Nerv der Zeit angezapft

Mit so einem Erfolg habe keiner von ihnen gerechnet, als sie vor drei Jahren damit anfingen zum Spaß kurze Videos für die Plattform, sogenannte TikToks, zu drehen. Ihr Humor ist trocken, meist übertrieben und manchmal grenzwertig, aber genau damit scheinen sie den Nerv der Zeit zu treffen. Anfangs seien die Aufnahmen völlig spontan und ohne Konzept entstanden, doch mittlerweile sei das anders.

Seitdem sie täglich posten, treffen sie sich mindestens vier Mal die Woche zum Ideen sammeln, Skript schreiben, Drehen und Schneiden der Videos. „Bis auf das Management machen wir alles selbst“, betont Nick, der vor „Bruder1und2“ auf Social–Media mehr für seine Muskeln als für seinen Humor bekannt war. Er ist seit sieben Jahren als Fitness–Influencer auf Instagram aktiv und hatte zu seinen besten Zeiten 220.000 Follower.

Nick und Eric kennen sich gut aus mit sozialen Medien - und haben TikToks Potenzial früh erkannt

Auch Eric ist kein Neuling was die Branche angeht und ist nebenbei Inhaber der Firma Polarize Media, die hauptsächlich Social–Media Consulting anbietet. Damit sammelten die Leutkircher wertvolle Erfahrungen, die sicher ihren Teil dazu beigetragen haben, dass sie lange bevor TikTok in Deutschland seinen großen Durchbruch hatte, das Potenzial der Plattform erkannten.

Diese dient hauptsächlich der Unterhaltung in Form von Kurzvideos, welche auf der Startseite Menschen auf der ganzen Welt angezeigt werden. Die sogenannte „ForYouPage“ ist eine für jeden Nutzer individuell zusammengestellte Seite. Beliebte Videos werden schnell erkannt und weiter ausgespielt, wodurch in kurzer Zeit eine enorme Reichweite erzielt werden kann. So kann unabhängig vom Bekanntheitsgrad einer Person jedes Video viral gehen, was auch regelmäßig vorkommt. Langanhaltender Erfolg, wie ihn der Account „Bruder1und2“ genießt, ist hingegen seltener und erfordert ein hohes Maß an Durchhaltevermögen.

Die Brebel regelt das Verhalten zwischen guten Freunden, den "Bros"

Bekanntheit erlangten die beiden Freunde vor allem durch ihre eigenen Serien, die aus einfachen Konzepten bestehen und Slogans enthalten, die schnell im Kopf bleiben, wie „Gemeinsam sind wir stark“ und „Ich sage nein“. Aktuell drehen sie vor allem Videos bei denen es um Konflikt–Situationen zwischen Brüdern geht und wie sie laut der „Brebel“, dem Gesetzbuch für Brüder, gehandhabt werden sollten.

Gegen Ende des Jahres werden sie gemeinsam mit einem Verlag das gleichnamige Buch veröffentlichen. Das wird nach dem Erreichen der eine Millionen Follower Marke der nächste große Meilenstein für die Mitte Zwanzigjährigen.

Wie findet man Themen? Wie ist man lustig? "Du musst Fan des eigenen Contents sein"

Ihre Erfolgsstrategie beschreibt Eric wie folgt: "Wir denken in Formaten und haben uns nie auf irgendwelche Trends gestürzt, sondern immer unser eigenes Ding gemacht." Nick fügt hinzu: "Du musst der größte Fan von deinem eigenen Content sein." Dafür sind die jungen Männer sehr dankbar — in erster Linie ihren Fans und Followern. Es sei ein großes Privileg, dass die Leute „Bruder1und2“ lustig finden und sie dadurch Geld verdienen können. Durch den Erfolg ihres gemeinsamen Kanals konnte Eric vergangenes Jahr sogar seinen Vollzeitjob kündigen. Während er nebenbei noch sein eigenes Unternehmen führt, arbeitet Nick nebenberuflich in der Finanzdienstleistungsbranche.

Das Erstellen von Inhalten auf Social Media ist mittlerweile die Haupteinnahmequelle von den sogenannten Content–Creatorn. Alleine von den Aufrufen könnten sie nach eigener Aussage nicht leben, also verdienen sie ihr Geld durch Kooperationen mit Kunden, Werbebanner und seit einem Jahr auch mit dem Funk–Kanal „Kinderdisco“, für den sie kurze Interviews mit anderen Stars der Szene führen. „Man kann gut Geld damit verdienen, aber es fällt nicht vom Himmel“, so Eric.

Die Geschäftspartner sind sich sicher, dass sie noch nie so viel gearbeitet haben wie heute, das Managen des gemeinsamen Accounts erfordere täglichen Einsatz. Ein Wochenende gibt es für sie nicht und ein Urlaub erfordere viel Planung und gehe meist mit einer Menge Aufwand einher.

Berühmt sein hat auch Schattenseiten: Negative Kommentare, Leistungsdruck und Co.

Doch das sei nur eine der wenigen Schattenseiten, die der Beruf mit sich bringt. Neben gewissen Einschränkungen in der Privatsphäre haben sie als Personen des öffentlichen Lebens auch mit negativen Kommentaren und Leistungsdruck zu kämpfen. Bei Ersterem helfe ihnen vor allem die langjährige Erfahrung in der Branche und die Tatsache, dass sie nie alleine damit fertig werden müssen. Hassnachrichten würden sie nicht persönlich nehmen und meist sogar lustig finden.

Zum Thema Leistungsdruck sagt Eric: „Egal ob es gut läuft oder verhältnismäßig schlechter — das Leben besteht aus Phasen. Die Guten genießen wir und bei den Schlechten erinnern wir uns daran, dass sie auch wieder vorübergehen.“

Bruder1und2 sind verwurzelt im Allgäu: in Leutkirch und Memmingen

Ihrer Zukunft sehen die Social–Media–Stars realistisch entgegen. Ihnen sei klar, dass sie in 20 Jahren vermutlich keine Tik–Toks mehr drehen werden, aber was stattdessen kommen wird, lassen sie ganz entspannt auf sich zukommen.

Eins steht hingegen fest: Die zwei selbsternannten Brüder bleiben in Leutkirch. Sie haben hier ihre Wurzeln, Familie und Freunde und außerdem würden sie auch die vielseitige Umgebung und Natur genießen. Die Stadt biete ihnen einerseits viele Möglichkeiten und gleichzeitig Auszeiten vom Arbeitsleben.

„Ich kann mir nicht vorstellen weiter wegzuziehen. Wir haben hier ein super entspanntes Leben“, sagt Eric, der zwar mittlerweile in Memmingen lebt, sich aber trotzdem als Leutkircher sieht. Auch Nick weiß das Leben in Leutkirch sehr zu schätzen: „Ich mag Großstädte nicht besonders. Hier ist es viel ruhiger, wir können überall mit dem Auto hinfahren und haben alles was wir brauchen.“