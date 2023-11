Autofahrer stirbt bei Unfall nahe Ravensburg - Lkw fährt einfach weiter

Bei einem schweren Unfall auf der B30 nahe Ravensburg stirbt ein 70-jähriger Autofahrer. Ein Lkw-Fahrer hatte offenbar seine Kurve geschnitten.

15.11.2023 | Stand: 06:52 Uhr

Bei einem Schwerer Unfall auf der B30 bei Baindt nahe Ravensburg ist am Dienstagabend ein 70-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.

Wie die Polizei berichtet, war ein 46-jähriger Lkw-Fahrer in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dabei kollidierte der Anhänger seitlich mit einem entgegenkommenden VW-Touran. Der 70-jährige Mann am Steuer wurde dabei schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle.

Lkw fährt nach tödlichem Unfall auf B30 weiter

Der Lkw-Fahrer fuhr nach dem Unfall laut Polizei weiter und wurde erst nach einem Zeugenhinweis auf der B30 von der Polizei gestoppt.

Die B30 war zwischen Baindt und Enzisreute bis halb 1 Uhr nachts voll gesperrt. Die Polizei ermittelt.

