Polizei nennt weitere Details zu tödlichem Unfall in Scheidegg

Bei einem schweren Unfall am Donnerstag in Scheidegg ist eine 64-Jährige gestorben. Die Polizei nennt nun weitere Details zu dem tödlichen Unfall.

30.12.2022 | Stand: 11:16 Uhr

Ein Senior ist am Donnerstag mit seinem Auto in zwei Frauen mit Kinderwagen gefahren. Nach Informationen der Polizei steht nun fest: Der 89-Jährige, der im Landkreis Lindau wohnt, war vorher bei der bayerischen Polizei nicht bekannt. Demnach viel er nicht durch Verkehrsdelikte in der Vergangenheit auf.

Der 89-Jährige war am Donnerstag zuerst in eine 31-Jährige gefahren, sie wurde in eine Wiese geschleudert. Dann fuhr er mit seinem Auto in ihre Mutter (64), die einen Kinderwagen mit einem erst wenige Monate alten Baby schob. Die 64-Jährige erlag wenig später ihren schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. Die 31-Jährige und ihr Baby wurden nur leicht verletzt. Der Senior setzte im Anschluss die Fahrt mit seinem Auto fort und fuhr ein paar Straßen weiter gegen ein geparktes Auto.

Nach tödlichem Unfall in Scheidegg: Senior war der Polizei nicht bekannt

Die Polizei bestätigt, dass der Senior in einem Geschäft unweit des Unfallortes aufgefunden wurde. "Es bestand zu keiner Zeit Zweifel daran, dass er nicht der Fahrer war", sagt ein Sprecher. Er selbst wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Mittlerweile ist er von der Polizei entlassen worden. Ein Aufenthalt im Krankenhaus oder einer Psychiatrie sei nicht notwendig, teilt der Polizeisprecher mit. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass der Mann den Unfall nicht "mutwillig" begangen haben soll. Bis das Unfallgutachten, dass die Staatsanwaltschaft anordnete, zu einem Ergebnis kommt, wird es wohl noch Monate dauern. Zum Inhalt der Vernehmung des Seniors möchte sich die Polizei nicht äußern.

Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.